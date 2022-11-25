農委會主委陳吉仲。（資料照,顏謙隆攝）

近期台南洋香瓜災損被農改場認定為管理不當，不符合取得現金救助的條件，農委會主委陳吉仲23日卻承諾，只要災損面積超過20%即可依法得到現金救助，立委質疑農改場與陳說法不一，該聽誰的？陳吉仲回「當然是聽我的」，引發不尊重專業批評。對此，資深媒體人唐湘龍針對政府部門頻在選前做承諾，痛批「囂張到這樣的地步」。

唐湘龍24日在政論節目《少康戰情室》中提到，農委會是一個很認真、很專業的部會，大量的農業行政不是在農委會，而是在地方上，當農業出現問題，必須要相信地方第一線去查核的那些官員。

針對洋香瓜災損被農改場認定為管理不當一事，唐湘龍認為，明明第一線都說沒有辦法補助，但陳吉仲一句「聽我的」，讓唐湘龍不禁質疑基礎是什麼？可以把底下報告繳上來給大家聽聽看，「是這樣處理的嗎？」唐湘龍認為，若這樣處理，以後所有農產品只要種的不好，就沒有不可以補貼的，病蟲害、瘋欉都補貼，就沒有什麼東西不可以補貼，農民種植任何東西就沒有風險了。唐湘龍認為陳吉仲的話都是選舉語言，就是選前而已。

唐湘龍也提及交通部交通補助一事，認為美國也剛經過選舉，但沒有中央政府、聯邦政府會對某個議員的要求，在選前一兩個禮拜做出承諾，一個都沒有。唐湘龍批台灣可以囂張到這樣的地步，專門在選前做這種承諾，承諾後，蔡政府還經常告訴你「要當選」，沒當選就不算，唐湘龍痛斥「可以做到這樣？」

陳吉仲一句「當然是聽我的」，引發批評，農委會24日急澄清改口，表示還是會尊重農改場專業。