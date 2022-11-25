明（26）日就是九合一選舉投票的日子，各政治人物把握最後機會衝刺。尋求連任的國民黨台北市議員游淑慧表示，「如果沒落選的話」這句話，變成她最近回覆下周一些邀約的但書條件；她不是悲觀主義者，但沒有什麼事是不可能發生的，凡事先想好最壞的結果。此說法湧入破千位網友按讚打氣，不僅飆淚更紛紛留言表達對游的心疼與不捨。

游淑慧昨日在臉書發文表示，「如果沒落選的話」這句話，變成她最近回覆下周一些邀約的但書條件。游直言，她不是悲觀主義者，但沒有什麼事是不可能發生的，凡事先想好最壞的結果。

游淑慧也透露，自己最近食量遽增，能把餐點統統吃光光。她發文當天叫了炒牛肉、白飯和烤麩，好喝的蛋花湯則是選區內湖在地餐廳的愛心加碼與加油。有時候生活之中多了一點點這種小溫馨，那天就會心情很好，老闆記性超好，聊過一次她ubereat 代號，他們就記住了，港湖區5成餐廳，她大概都叫過外送了。

此文湧入超過1600人按讚，網友紛紛留言：「聽妳這樣說我忍不住哭了……妳千萬要挺住，一定可以的！」「『如果沒落選的話』這句話讓人眼眶濕濕的」、「一想到妳落選我真的哭了，淑慧那麼認真，怎麼可以？」「別說出這種話，害我飆淚了！」「女力戰將別洩氣！妳都洩氣，其他人怎麼辦？加油！戰到最後只剩一哩路了」、「妳的表現有目共睹，加油」。