汪小菲近日與前妻大S隔空開戰，更暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎」，讓大S將床墊送回汪小菲旗下的S Hotel，飯店也委託業者割毀後回收，不過卻被發現非盛傳的千萬名床海絲騰，賈永婕隨後曬出與台灣品牌方對話截圖，證實汪小菲並未購買千萬名床，卻慘遭部分網友出征，稍早再度公開和品牌方對話細節，再次將事件始末說明清楚。

賈永婕表示此事爆發後，一開始就跟台灣代理商Jerry通話，詢問是否有賣床給汪小菲，對方查證後證實沒有，就連百貨業者也感到疑惑，畢竟未看到這張床的業績，接著表示想發聲明稿澄清，但得先回報總公司再看怎麼處理，隨後便收到對方回覆：「海絲騰對於客戶隱私絕對是最高的宗旨，所以不會對於客戶是否採購有任何的評論，一切皆是媒體自行揣測」，她隨即回應：「實際上貴公司沒有賣出千萬的名床給汪小菲」，隨後為了再次得到品牌方回覆，再打2通電話過去，只不過皆未得到對方回應。

賈永婕公開與台灣品牌方對話截圖，證實未賣名床給汪小菲。（賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕回到家後，孩子們就哀嚎表示：「媽媽妳為什麼要這樣，你知道會燒到你嗎？」對此，她則是藉此機會教育：「孩子們：我沒想那麼多耶！如果可以證實一件事情的真相，也可以幫助朋友，媽媽選擇真相與朋友，今天我的手機滿滿的電量喔」，不過如今已經將此貼文刪除。

大S經紀人昨(24日)也對此事做出回應，強調送去的就是大家關心的那張床，大S對床的品牌、價值從不在意，並逕床不是她買的，自然不會知道品牌，也很納悶是誰說大S家的床是這牌子，對於床墊引起的紛爭，經紀人無奈表示：「被說成狸貓換太子，不就是一張床墊，至於嗎？」