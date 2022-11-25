很多男性有個迷思就是「忍住不射會傷身體」，性學博士許藍方破除迷思說，這個問題的答案可能必須要看是哪種忍住不射，如果是真的完全忍住沒有射精，也就是射精機轉沒有啟動，那就沒有問題，但若射了卻沒出來，使精液往膀胱衝，長久下來恐使膀胱頸變鬆，這樣就會傷身體了。

許藍方近日在YouTube影片上分享，男生「忍住不射」的狀況有2種，第一種是忍住沒有射出來；第二種狀況「射了但沒出來」就比較複雜，當男生快要或已經射精，但又忽然覺淂不射比較好，尿道口就突然閉了起來，所以精液並沒有從龜頭射出來，反而往膀胱的地方衝，使得下一次上廁所的時候，尿液比較混濁。

許藍方表示，那到底要怎麼判斷這2種狀況，其實可以用「嘔吐」來想像，當你很想吐但忍下來了，這種狀況就叫做「忍住完全不射」；第二種狀況則是你可以明顯感覺到嘔吐物已經到喉嚨，但你把嘴巴閉緊所以沒吐出來，這樣就是所謂的射了但沒出來。

許藍方指出，真正的忍住不射的射精機轉根本沒有啟動；但第二種狀況，則是射精機轉已經啟動，但是把出口擋住，使精液往不該去的地方跑，而這種假性的「忍住不射」才會傷身體，因為可能會造成膀胱頸慢慢變鬆。