小編今（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。隨著運價一路刷新低干擾漸除，航運股近日已漸出現量縮落底反彈，24日更在大陸年終趕出貨，市場傳出歐洲線運價可望率先落底的利多消息激勵下，貨櫃三雄在外資買盤大舉搶進下，24日由長榮領軍強彈，股價急攻至161元作收、大漲4.89％，萬海及陽明都大漲3％～6％以上，激勵上市航運股大漲3.08％。

【1】外資挺9檔航運股 漲聲響

在歐洲線運價觸底催化下，股價跌深、低本益比、高殖利率、籌碼沈澱、外資狂敲等多重利多於一身，航運股24日由貨櫃三雄領漲3％～6％，與散裝龍頭裕民、政策指標華航合體大漲，激勵上市航運股股大漲3％。

【2】超微晶片喊漲 幅度最高25％

美晶片大廠超微（AMD）近日通知供應鏈客戶，為因應生產成本高漲，明年初起將調整旗下賽靈斯部分FPGA（現場可程式化閘陣列）產品價格，漲幅最高達25％。這是繼英特爾之後，最新一家宣布調漲產品售價的晶片商。

【3】台幣爆量 兩個半月新高

美股科技股領漲，台股24日展開大反攻，開高收高，外資匯入近10億美元擴大買超，且國際美元指數重挫，新台幣也強勁走升，上演股匯雙漲，終場收在31.027元，創近二個半月新高，升值1.91角則是近兩周最大升幅，總成交量16.625億美元。

【4】警民衝突不斷 蘋果派員進駐鄭州廠坐陣

蘋果iPhone生產重鎮－富士康鄭州廠，22日晚間爆發工人與警方的肢體衝突事件，數以百計廠區員工因勞資和防疫問題，與警方對峙。該起事件驚動蘋果公司，派出團隊進駐鄭州廠坐陣，富士康則發給自願離廠的新進員工人民幣（下同）1萬元補償金。

【5】黑五來了 零售業忙著清庫存

11月25日是黑色星期五，拉開美國年終購物旺季的序幕。目前美國零售業庫存大增，讓民眾三年來能首次過正常的年底假期，可隨意到零售商架上購物而不需要提先搶購，或等不到貨。儘管庫存大增讓商家推出促銷優惠，但業者仍樂於接受，因為有貨賣總比架上空空來得強。