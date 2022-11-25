儘管特斯拉還正在等待監管部門批准其電動車在無人監督的情況下行駛，但特斯拉執行長馬斯克周四宣布該電動車大廠的「全自動駕駛Beta版」（Full Self-Driving Beta，FSD Beta）軟體現在在北美開放使用。

馬斯克在推特上表示，所有在北美地區的人只要透過車用螢幕就能下載使用特斯拉FSD Beta，但前提是你已經購買這個方案。

特斯拉未回應媒體置評請求。

馬斯克上個月曾表示，特斯拉先進的駕駛輔助軟體不會在2022年獲得監管部門批准。他的計畫是在2023年對FSD系統進行更新，以向監管機構展現這項技術比一般人類駕駛安全許多。

特斯拉的FSD附加功能要價15,000美元，可讓車輛自動變換車道，還能自動停車，補充其標準版Autopilot的功能。Autopilot只能讓特斯拉的車輛在沒有駕駛干預的情況下，在自己的車道內轉向、加速和煞車。

據路透社上月所做的報導，特斯拉讓還未完成開發的技術在公共道路上進行測試已經招來批評聲浪，現在美國司法部也對該公司宣稱其電動車可以進行自動駕駛展開調查。

受惠於花旗分析師調升特斯拉股票評級與目標價，以及馬斯克表明韓國是該特斯拉希望在亞洲新建工廠的首選之地，周三特斯拉股價飆漲近8%，收在183.20美元。周四因逢感恩節假日，美股休市。

花旗將特斯拉的股票評級從「賣出」調升至「中性」，並將其目標價從141.33美元大幅調升25%，至176美元。分析師在報告中表示，今年以來的股價拉回已經與近期的風險/回報達成平衡。但從現在起要看漲，我們希望對平均銷售價格和車輛毛利率的關聯以及對完全自動駕駛（FSD）技術的進展更具信心。