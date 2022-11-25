近期汪小菲與大Ｓ生活費爭議鬧得沸沸揚揚，母親張蘭也在直播痛罵大Ｓ一家，此外更點名台灣狗仔葛斯齊「收大Ｓ錢」，此舉讓葛斯齊相當不滿，決定再加碼爆汪小菲的料，指出他與「小三、小四」間的感情糾葛，再次掀起網友熱議。

葛斯齊在節目《震震有詞》中先是爆料接到汪小菲小四朋友聯繫，「她身邊的朋友直接告訴我，因為她身邊朋友也認識汪小菲，告訴我說，當時小四跟汪小菲發生關係的那個時刻，汪小菲答應她說，要給她買一台保時捷」，不過最後卻以「我還是不要買，我怕妳出車禍」為由，並沒有送出去。

隨後，葛斯齊再爆料「汪小菲最近真的不太好過」他表示知道汪小菲為何因大Ｓ遭假扣押情緒氣憤的原因，接著進一步解釋，今年九月發生一件大事「他（汪小菲）的女朋友張穎穎，在自己的朋友圈裡面，PO了一張照片，那張照片裡面，是一個家裡的背景，張穎穎的家，手上有三條線，紅色的，大家可想而知」。

而葛斯齊也在節目中亮出該張貼文截圖，當中可以看到張穎穎除照片外，更寫下：「結束這一切，對不起愛我的人，我承受不住了，再見寶貝們」隨後，葛斯齊表示，張穎穎之所以這麼做是因「汪小菲玩不下去了，他想要分手」，而張穎穎開出兩個條件，第一是希望可以替她洗白，畢竟她也算是藝人，再者是「一個月要數10萬的生活費」。

不過，葛斯齊提到，事後兩人依舊在一起「因為10月的時候，他們在廣東，就是因為拍了一個美食的節目，兩個人一起出去玩」但當中卻又發生了插曲「兩個人突然吵架了，竟然動手打了起來，張穎穎打了電話報了警，還去了醫院，這件事情就曝光了，所以現在兩個人是還在一起，只是沒有像過去，去年的11月這麼的熱絡」而這也造成「汪小菲的壓力，其實非常非常大」。

葛斯齊於節目中在爆汪小菲壓力大內幕（自29:07開始）。（影片嵌入自YouTube，若遭移除請見諒）

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