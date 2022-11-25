在11月15日波蘭發生的一次流彈襲擊造成2人死亡後，柏林向華沙提供了該導彈系統，而波蘭則要求德國寧可將其送往烏克蘭，對於波蘭提出的向烏克蘭提供愛國者的要求，德國24日表示，這些防禦系統僅是為了在北約領土上使用。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）23日在推特上發了一則推文說：「在俄羅斯進一步的飛彈襲擊之後，我要求德國將提供給波蘭的愛國者防空炮系統轉移到烏克蘭並部署在其西部邊境。」「此舉將保護烏克蘭免於更多死亡和停電，並將強化我國東部邊界安全。」

德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）24日回應：「這些愛國者是北約綜合防空的一部分，意味著它們只會部署在北約領土上。」蘭佈雷希特補充說：「在北約領土之外的任何使用都需要事先與北約和盟國討論。」

上週一枚飛彈落在波蘭境內後，德國即表達要提供愛國者飛彈防空系統給波蘭強化空域安全。德國此前也表示，將出動德國的「歐洲戰機」（Eurofighter）向東部鄰國波蘭提供空中警務協助。