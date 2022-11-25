身兼民進黨主席的總統蔡英文昨（24）日公布最新宣傳影片，對曾投給他的817萬選民喊話：「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文。」此話引發各界熱議，媒體人朱凱翔則狠酸「就等這句，一定投妳對面」，獲得5000位網友按讚，紛紛認為蔡這句話恐怕不是在「拜票」，搞不好變成「敗票」。

蔡英文昨日在臉書公布最新催票影片，開頭便呼籲選民要出來投票，並表示：「其實縣市長的候選人，也跟總統候選人一樣重要，都有責任要改善人民的生活。 所以，如果你還沒決定要投給哪一位縣市長候選人，那我要拜託你，請你把這票投給我，投給我推薦的候選人，因為他會協助我，完成我對大家的承諾。」

蔡英文更強調：「我要跟你拜託這一張票，投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，讓我在剩下的任期，可以更有力量完成我對你的承諾。」

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述蔡英文競選影片中的說法，並點評道：「就等這句，一定投妳對面。」諷刺意味十足。此文獲得5000個讚、超過300則留言，迴響熱烈，網友紛紛表示：「2024就事不關己的人，到底要別人相信她什麼」、「投誰都好，就不投綠」、「我一定去投票不手軟，下架民進黨」、「在選舉時操作『喜歡誰誰誰就是支持某某某』是粗俗看待民主政治」、「台灣最貴的讀稿機已經為選舉瘋掉了！」「她到底是在拜票還是敗票？」