光學玻璃透鏡廠保勝光學（6517）將於11月25日至29日舉行上櫃前競拍，競拍底價29.29元，保勝董事長方幼玲表示，今年第4季應該不會比第3季差，明年在各產品均成長下，樂觀看待2023年營運，預估將較今年兩位數成長。

相較於國內同業聚焦發展小尺寸消費型及車用塑膠及玻璃鏡片，國內第1家光學公司的保勝光學因具備大中小全尺寸玻璃鏡片及鏡頭設計及製造能力，專精高利基型的直徑6公分以上大尺寸、高精度玻璃鏡片，產品聚焦於工業及專業用途，產品陸續取得多間全球知名光學元件品牌廠、AOI(自動光學檢查)、半導體設備廠認證，終端應用包括半導體檢測、AOI檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等。

行政院國科會「第三期國家太空計畫」規劃10年內投入新臺幣251億元，結合國內產學團隊的研發製造能力，以建立商用太空規格衛星零件建立國家太空產業供應鏈，以扶植國內航太產業發展，保勝光學即為供應鏈成員，協助研發生產福爾摩沙衛星八號所搭載的修正鏡頭組。

保勝光學表示，光學鏡頭升上太空，必須克服無法維修、嚴格尺寸限制、重量輕、耐震、耐極高溫與極低溫、防輻射、低膨脹係數、低變形量等嚴苛條件；保勝光學憑藉數十年生產高品質攝影機、相機、投影機變焦鏡頭的經驗，成功打入國造衛星市場，不僅表示其研發能力獲得商用市場的肯定，更在航太領域邁入一個新的里程碑。

保勝光學前3季稅後盈餘為8578.7萬元，年成長279.47%，每股盈餘為3.07元，累計前10月合併營收為4.56億元，年成長30.47%。

配合上櫃公開承銷，保勝光學對外競價拍賣1883張，競拍底價29.29元，暫定承銷價32.8元，競拍期間從11月25日至29日，預計12月1日開標；公開申購自12月5日起至7日止，預計12月9日公開抽籤，暫定12月15日掛牌。