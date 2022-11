大S(徐熙媛)和汪小菲近日支付家用費問題再起戰火,砲彈還波及到小S一家跟S媽,汪小菲一度失控爆料許雅鈞「上海養好幾個女人」,接著秒刪文。昨(24日)小S沉默多時候,曬出幫二女兒Lily慶生的影片,最後跟三個女兒溫馨擁抱,讓人好奇許雅鈞人去哪裡,昨晚Lily曬出和父母吃飯合影,可見原本雙頰圓潤的許雅鈞似乎瘦了一圈,法令紋也變深,不知是否與最近風波有關。

因不滿沒付家用被大S提告,汪小菲日前在微博爆走連發11篇文章,其中提到許雅鈞,「你妹夫在上海養了好幾個女的,我在台北都見過,個個都是你小嫂子,你妹還來這兒跟我逼逼?她最恨的人就是你!」,又點名小S踩著姊姊的人血饅頭上位,「她不好你老開心了,我就是妳最想看到的,妳自己過得不好就整妳姐。惡魔。妳自己過得好不好妳呀自己知道。」

許雅鈞和小S在風波後首度同框。(圖/翻攝自lilyhsuuuu IG)

汪小菲又表示,S媽過去慶生、家族節日,都是他一個北京孩子在台北安排,「妳(小S)老公呢?我一個北京哥們兒,我媽都還沒安排好。我告訴妳妳老公幹嘛呢吧,就在妳們家樓下的會所找姑娘呢,妳放個屁嗎?」但S媽受訪力挺許雅鈞,表示雙方相處多年,很清楚他的為人,甚至連外界也很清楚他們家的狀況。

而小S昨打破沉默,分享替女兒送上生日花束的影片,強調對她而言,女兒比自己還重要,Lily稍後也在IG分享吃慶生大餐的照片,寫下:「Happy sweet 15 to me!Thank you my dear mommy and daddie, for making my life filled with happiness and laughter. I love you guys dearly.好幸福」,這也是許雅鈞和小S在風波後首度同框,網友回應:「爸爸連西裝都可以買緊身的,太有趣了」、「Lily生日快樂,希望你開開心心不被影響心情,度過美好的15歲生日!」、「寶貝你又優秀又漂亮,你的父母和阿姨也很棒,不要想不好的評論,生活就是這樣要經歷很多」、「祝福你們一家人!」。