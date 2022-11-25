大S（徐熙媛）和汪小菲近日支付家用費問題再起戰火，砲彈還波及到小S一家跟S媽，汪小菲一度失控爆料許雅鈞「上海養好幾個女人」，接著秒刪文。昨(24日)小S沉默多時候，曬出幫二女兒Lily慶生的影片，最後跟三個女兒溫馨擁抱，讓人好奇許雅鈞人去哪裡，昨晚Lily曬出和父母吃飯合影，可見原本雙頰圓潤的許雅鈞似乎瘦了一圈，法令紋也變深，不知是否與最近風波有關。

因不滿沒付家用被大S提告，汪小菲日前在微博爆走連發11篇文章，其中提到許雅鈞，「你妹夫在上海養了好幾個女的，我在台北都見過，個個都是你小嫂子，你妹還來這兒跟我逼逼？她最恨的人就是你！」，又點名小S踩著姊姊的人血饅頭上位，「她不好你老開心了，我就是妳最想看到的，妳自己過得不好就整妳姐。惡魔。妳自己過得好不好妳呀自己知道。」

許雅鈞和小S在風波後首度同框。（圖／翻攝自lilyhsuuuu IG）

汪小菲又表示，S媽過去慶生、家族節日，都是他一個北京孩子在台北安排，「妳（小S）老公呢？我一個北京哥們兒，我媽都還沒安排好。我告訴妳妳老公幹嘛呢吧，就在妳們家樓下的會所找姑娘呢，妳放個屁嗎？」但S媽受訪力挺許雅鈞，表示雙方相處多年，很清楚他的為人，甚至連外界也很清楚他們家的狀況。

而小S昨打破沉默，分享替女兒送上生日花束的影片，強調對她而言，女兒比自己還重要，Lily稍後也在IG分享吃慶生大餐的照片，寫下：「Happy sweet 15 to me!Thank you my dear mommy and daddie, for making my life filled with happiness and laughter. I love you guys dearly.好幸福」，這也是許雅鈞和小S在風波後首度同框，網友回應：「爸爸連西裝都可以買緊身的，太有趣了」、「Lily生日快樂，希望你開開心心不被影響心情，度過美好的15歲生日！」、「寶貝你又優秀又漂亮，你的父母和阿姨也很棒，不要想不好的評論，生活就是這樣要經歷很多」、「祝福你們一家人！」。