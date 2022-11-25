花蓮縣壽豐鄉一棟3層樓透天民宅今凌晨慘遭祝融，造成1家4口受傷，由於母子遭濃煙嗆昏，經消防人員救出後，目前還在醫院急救中。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉一棟3層樓透天民宅今凌晨慘遭祝融，消防車抵達時，1樓已遭火舌吞噬，站在2樓陽台呼救的男性與男童頻頻大喊屋內還有2人，經消防員進入搜索，趕緊將在房間內被濃煙嗆昏的女子與男孩送醫救治，目前人在急救中；至於詳細起火原因，仍待調查釐清。

壽豐鄉光榮四街一棟透天厝民宅今天凌晨二點發生火警，附近鄰居聽到火勢燃燒聲響，並聞到濃濃煙味，出門查看才發現該民宅的一樓已燃燒，見2樓陽台有1大1小頻頻呼救後，趕緊報案。

消防局獲報後，趕緊派出壽豐、吉安、仁里、鳳林等消防車組前往搶救，抵達後發現一樓已全面燃燒陷入火海，見二樓陽台年約28歲男性跟年約9歲孩童不斷指，妻子跟大兒子還在屋內，尚未還沒逃出，消防人員趕緊架梯背著裝備進入充滿濃煙的二樓搜救受困的2人。

消防人員最後在臥房地上發現年約26歲女性，及年約11歲男童，不過2張遭濃煙嗆昏的2人，將人抬出屋外並給予初步急救後送醫救治。

消防局長林文瑞指出，經初步了解共4人受傷送醫，分別是陳姓屋主夫妻及其2名小孩，其中陳妻及其大兒子吸入性嗆傷，目前在醫院插管治療，陳姓屋主與小兒子則受到輕傷。研判火勢是從1樓的神明廳開始起火，不過詳細起火原因仍待調查，無法篤定。