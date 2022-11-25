Nikol Pashinyan refused to sign a declaration following the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit.



In fact, it means that the CSTO has collapsed completely.



Putin dropped his pen, Lukashenko is shocked. pic.twitter.com/lqPwusW4Gi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022

由於俄羅斯總統普丁在莫斯科領導的「集體安全公約組織」（CSTO）峰會中，拒絕支持盟國亞美尼亞和鄰國亞塞拜然持續交戰，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）火大，隨即拒絕簽署聯合宣言，使會場中氣氛十分緊張。

據《快報》（Express）24日報導，帕辛揚不簽聯合宣言，使日漸失去支持的俄烏戰爭更顯無力，不啻打臉普丁和他的跟班白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），氣得普丁當場摔筆，而魯卡申柯則嚇得目瞪口呆。

儘管稍早普丁和魯卡申柯設法說服帕辛揚，簽署聯合宣言，但在氣頭上的帕辛揚連碰都不肯碰相關文件，三人間的衝突顯然升到最高點。

帕辛揚23日在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）舉行的峰會中說，亞美尼亞身為CSTO成員國，卻無法遏制亞塞拜然的侵略令人沮喪。他並強調，無論在亞美尼亞或海外，這都使CSTO的形象受到重創。

事實上，亞美尼亞和亞塞拜然因領土主權問題爆發衝突，葉里凡早在9月時，就要求CSTO軍事支援。然而，CSTO軍事聯盟只派了祕書長到衝突區，並提議成立工作小組，以分析整個狀況。

而CSTO是相對於北約（NATO）的軍事聯盟，除了帶頭的俄羅斯外，還有亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等其他5個前蘇聯共和國組成。猶如北約的第5條款般，CSTO的第4條款載明，只要其中一個成員國遭侵略，就等同所有的成員國被侵略。然而，帕辛揚在峰會中說，亞美尼亞已被俄羅斯和白俄等盟國忽略。