高雄義大世界一條機車地下道日前發生2輛機車行駛時互不相讓，一名騎士超車後疑因車速過快，出地下道時直接「飛起來」騰空一段距離，又因道路縮減反應不及，騎士當場自摔，影片曝光網友笑說「原來義大還有這麼好玩的地方」、「不出意外…起飛了」，也有不少人怒批道路設計不良。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」曝光事發影像，1輛機車先在地下道入口處超越前方另輛機車，進入地下道後2車疑似互不相讓，對方騎士後來也超車，原本的騎士則高舉左手，疑似不滿對方，但沒想到對方高速往前騎出地下道後，疑因坡度差異造成機車「騰空」一小段距離，接著自摔。

騎士超車後疑因車速過快，出地下道時直接「飛起來」騰空一段距離，又因道路縮減反應不及，騎士當場自摔。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

該名騎士在地下道內超車後，出地下道時因道路靠左移，前方變成人行道，騎士反應不及，又因高速駛出造成機車「飛起來」，車身左右搖擺後自摔落地；其他網友留言「原來義大還有這麼好玩的地方」、「這是我滑冰教練」、「晚上要去義大世界飛飛嗎」、「感覺很像很好玩耶」。

也有不少網友怒批道路設計很差「狹窄地下道還有叉路？太恐怖了吧」、「這道路設計也太差了吧，為什麼機車得騎窄窄的地下道」、「義守狗洞啊，騎快真的會飛」、「不出意外的話就要出意外了」；還有在地人分享「義大，我騎車在那邊都直接騎內線」、「騎義大我都騎外面正常的車道，神經才跟他騎這種神奇狗洞」。