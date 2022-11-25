台中市就業服務處，提供進修部學生諮詢就業相關資源。（台中市政府提供）

為協助中市大專青年提早規劃職涯藍圖，畢業即順利銜接職場，台中市政府勞工局與弘光科技大學合作，自11月起提供每月雙周二下午4時30分至6時30分，於該校餐廳前提供駐點服務；學生可簡易職涯諮詢、各項補助專案說明、最新就業資訊等，歡迎在校生廣為運用，瞭解各項就業資源，畢業即就業！

勞工局長張大春說，為強化學生職涯競爭力、做好求 職準備，勞工局針對青年在學接軌就業三階段「職涯探索期」、「求職準備期」、「就 業媒合期」，規劃不同服務項目，9項優質服務一次到位，陪伴青年積極前進職場。

依行政院主計總處「人力資源調查」統計，台中市今年上半年15至24歲、25至29歲青年失 業率，分別較去年下降2.4％及0.3％，尤其15至24歲青年失業率更創縣市合併以來新低。

弘光科技大學指出，學校以醫護起家，雖學生志趣目標明確，但學務處職涯發展中心仍 積極協助學生進行職涯探索，培養職場軟實力。為推廣政府青年就業獎勵措施，學校多年來皆和勞工局沙鹿就業服務站合作各項就業媒合。

弘光科大表示，這次更洽談引進駐點諮詢服務，將資源直接導入校園，讓青年學子在學時期，就能瞭解政府相關就業措施。為考量進修部學生上課時間，將駐點時段安排於下午4時30分至6時30分，以便全校學生都能享有此資源。

台中市就業服務處說，初入職場青年易因不瞭解就業資訊而影響尋職，盼透過學校駐點服務，就近提供青年學生職涯諮詢，協助青年瞭解各項就業方案，提早確立職場方向。就服處也提供青年就業獎勵金、職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導、職場體驗等措施，相關資訊歡迎至台中市就業服務處官網查詢，或電洽04-22289111分機36100，助學子提早規劃職涯藍圖！