52歲香港男神古天樂出道近30年，依舊相當高產，身為香港電影工作者總會會長的他，對於香港電影的奉獻程度更是令人敬佩，近日他為主演兼製作的科幻電影《明日戰記》接受台灣媒體視訊聯訪，驚曝自己每天只吃一頓飯，平均的睡眠時間更只有4小時，並直呼「我沒有想過要退休，現在聽到有些年輕人比較喜歡躺平的方法去生活，但是我不是，我比較喜歡工作的」。

古天樂主演兼製作的科幻電影《明日戰記》登上香港最賣座華語片冠軍。（Netflix提供）

古天樂表示，在當初成立「天下一電影公司」時，就希望可以拍一部科幻片，「花了10年的時間寫了不同的劇本，我覺得這是做為一個製作人最困難的地方」，加上他希望是香港團隊自己來做，「無論是場景、服裝、機甲、特效都花了很長時間去準備，可能會有人問我做那麼大的電影有沒有壓力，但我反而覺得很興奮，每天到片場，都會看到一部很認真的科幻片在我面前，就覺得一定要盡力去拍好它」，並稱「《明日戰記》也不是我完成我的夢想，其實應該說是我拍科幻片的第一步」。

而他也曾自曝拍攝該片時，因太拼命，導致右半身麻痺、頸椎劇烈疼痛，被醫生宣判「神經全部壞死」，引起外界擔憂，對此，古天樂激動表示「我還沒死啊」，並笑曝在新聞報出後，接到了不少關心電話，不忘澄清：「沒有神經系統壞死啊，我只是住我的神經線比較痛一點，要做手術，如果不做也沒問題的，做一個普通人我覺得不用做手術的，但我會拍打戲嘛，比較危險一點，醫生就建議有時間就去做吧，頸椎問題也已經做完手術了，換鈦金屬了，現在沒事了，已經完全康復。」

被問到是否曾萌生退休的念頭？古天樂再度笑說：「只要你們不要報導我要死了就好！」不忘分享自己相當自律的生活，只要收到短信或是電郵一定都會當天回完，「我不會覺得很累，反而是有東西沒做好才會有點怕，做事要有效率，快一點才可以做到更多事情」，更霸氣表示，在他的字典裡沒有放棄，也不會有壓力的，最重要是盡力去做好，疫情期間也閒不下來，「我其實比較喜歡工作，就算平常不用拍戲，在家也會看電影、想劇本，生活都是圍繞著電影，從來不會想要退休，會一直做下去的」。

至於壓力大時如何抒發？古天樂竟語出驚人地說：「有些人不開心、有壓力會跟朋友聊天，但是我沒有的，什麼方法去解壓，就是不斷增加自己的壓力吧。」最後，談到未來計畫，他表示接下來會拍動畫片《太空天梯》，「我們會用新技術拍，是會漂浮在空中的！那是我的計劃」，他也認為寫劇本是創作過程中是比較開心的事：「我覺得只要是喜歡的東西，就會保持熱情，像很多夫妻會離婚就是沒有熱情了。」

《明日戰記》將於12月2日在Netflix上線。