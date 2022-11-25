立法委員賴士葆，在選前黃金週為子弟兵曾獻瑩站台，他說他有一次在電梯裡面碰到陳揮文（資深媒體人），陳揮文問了他一句：曾獻瑩的爸爸是誰？

賴士葆說，曾獻瑩的爸爸在他四歲的時候就過世了，他在單親家庭長大，努力向上學習、台大畢業，後來進了台積電。

陳揮文後來在節目上解釋，他會這麼問是因為政壇上很多人都是靠爸或是靠媽的、家族式的，像何志偉去當立法委員，他留下來的議員缺，就是由他大嫂出來選。

陳揮文說，他在碰到賴士葆之前碰到徐巧芯，她說今年的選情很冷，站路口都可以感受得出來。「徐巧芯這樣的戰將都覺得選情很冷了，新人一定更難選」陳揮文說，他沒有要幫曾獻瑩背書，但是鼓勵大家投給一個不是派系、不是靠爸的，給新人一個機會

曾獻瑩出身自弱勢單親家庭，也因此從小體會到很多弱勢家庭的難處、更了解民間疾苦。(圖片來源/曾獻瑩提供)

曾獻瑩受訪表示，他的確是出身自弱勢單親家庭，也因此從小體會到很多弱勢家庭的難處、更了解民間疾苦。結婚之後因為太太沒有兄弟，需要把岳母帶在身邊照顧，讓他更明白長輩的需要，期盼可以把這些經驗用在照顧長輩的相關政策上。

曾獻瑩在昨(23)日的市議員政見發表會提到，年輕父母的需要他也有注意到，他開的預防兒少手機成癮課程，在疫情期間短短幾個月吸引了近五千位家長上線上課，讓他看到這是多麼讓家長頭痛的問題，但是學校、政府束手無策，也沒聽到有政治人物在談這個問題。

曾獻瑩補充，許多家長在他課堂上大吐苦水，摔壞三支手機、四支手機，小朋友還是沉迷、半夜不睡覺用手機，親子衝突不斷、影響孩子的課業和作息。

曾獻瑩說，台北還有成千上萬的家長需要這些資源來預防兒少手機成癮，靠他一個人上課幫不了太多人，懇請大安文山區的選民給新人一個機會，讓4號曾獻瑩進入市議會督促政府重視這個問題、提出解決方案、挹注經費、運用政府的資源來幫助家長、救我們的下一代脫離手機成癮。