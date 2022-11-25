英超豪門曼聯老闆格雷澤（Glazer）家族拋「不玩了」震撼彈，發出聲明表示，董事會考慮所有選項，包括新投資、出售及任何涉及球隊的交易，引發市場震撼，如今英媒爆料，蘋果有意加入收購曼聯的爭奪戰，欲以支付58億英鎊（約新台幣2172億）的價格買這支最具商業價值的足球隊。

英國小報每日星報Daily Star報導，蘋果有興趣以58億英鎊的價格收購球隊，曼聯能創造的商業機會是讓蘋果產生興趣的主要原因，不過目前曼聯、蘋果都未針對此事做出回應。

報導提到，蘋果執行長庫克（Tim Cook）積極想了解曼聯可創造的商業可能，未來會與銀行業者進行會談，並讓指定銀行監督這項交易，傳出庫克也有意打造最先進的球場，可能會是世界最好的球場。

無論如何，曼聯交易案有望成為史上最高金額的職業足球隊收購案，此前最大規模是切爾西的42.5億英鎊交易案。每日郵報（Daily Mail）則提到，曼聯的主場需要高額的費用進行整修，若重建需要15億英鎊的成本，這也成為買家考慮的因素。