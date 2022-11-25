A組荷蘭首戰擊敗強敵塞內加爾後形勢大好，次輪戰勝厄瓜多可提前出線；厄瓜多同樣手拿3分，如能在荷蘭身上取分亦有望晉級，先穩守可預期，荷蘭能否突破密集防守是關鍵，推薦總分(2.5分)小。卡達大賽經驗不足，首戰踢得戰戰兢兢綁手綁腳，太多無謂失誤，塞內加爾少了馬內(Sadio Mané)仍有攻有守表現不差，力戰至84分鐘才失守，對卡達是非贏不可一戰，推薦讓分塞內加爾(-1)勝，正確比數2:0。

B組英格蘭表現強勢，首輪即展現兇猛火力，預料美國難擋其鋒，不過英格蘭防線並不牢靠，少不免丟球，推薦總分(2.5分)大，讓分英格蘭(-1)勝。伊朗首輪大敗，但主因是先發門將貝蘭萬德(Alireza Beiranvand)20分鐘受傷退場，他也確定無法對威爾斯之戰上陣，伊朗的替補門將似乎和貝蘭萬德有不少落差，這會不會給威爾斯可趁之機呢？也未必，尤其是有了沙烏地和日本的激勵，伊朗對英格蘭也證明了他們有進球能力，做好防守就有希望。推薦讓分伊朗(+1)勝。

沙烏地阿拉伯首輪爆冷擊敗阿根廷，並沒有因此變成出線大熱門，畢竟同組的波蘭和墨西哥也不好對付，沙烏地首戰贏在防守的紀律和對勝利的渴望，越位陷阱做得非常漂亮，顯然是針對阿根廷的進攻特性有備而來；波蘭首戰錯失十二碼，未能擊敗墨西哥痛失2分，由於小組最終戰是對阿根廷，本輪對沙烏地有非勝不可的壓力。波蘭神鋒萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)並不是游走越位線的射手，沙烏地能否有效阻止萊萬進球不無疑問。推薦不讓分波蘭勝。阿根廷對墨西哥是C組第二輪的重中之重，阿根廷再敗即被淘汰。根據往績，阿根廷對墨哥頗有心得，對戰紀錄11勝4和1敗，世界盃3次交手全勝，最近一次是2010年小組賽，梅西(Lionel Messi)助攻1球贏3:1。阿根廷對墨西哥比較熟識，預期可以走出首戰失利陰影，拿到救命3分，推薦不讓分阿根廷勝，正確比數2:1。

丹麥對突尼西亞首戰互交白卷，兩隊爭出線極大機會取決於對法國之戰的結果。丹麥雖然在歐國聯賽主客雙殺法國，但誰都知道那是帶有友誼賽性質的比賽作不了準，衛冕的法國雖然有多名球星因傷病未能參賽，但姆巴佩領軍的攻擊線對澳洲之戰表現精彩，用一場大勝回應外界的質疑。估計法國可望回報歐國聯賽兩敗之仇，並率先取得16強門票，推薦不讓分法國勝，總分(2.5分)大。突尼西亞首戰表現不比丹麥差，如果不是丹麥門將舒梅切爾(Kasper Schmeichel)的幾次撲救可能已經搶走3分，以首輪的狀況預測，突尼西亞對澳洲可看高一線，推薦不讓分突尼西亞勝。

E組大爆冷門，日本首戰逆轉德國後士氣大振，面對實力已大滑坡的哥斯大黎加，日本非常有希望率先取得2勝戰績，如果德國在稍後的比賽未能贏球，日本更可望提前晉級，推薦讓分日本(-1)勝。誰說西班牙前鋒不行呢？先發的托雷斯(Ferran Torres)進2球、奧爾默(Dani Olmo)和阿森西奧(Marco Asensio)各進1球、連替補的莫拉塔(Álvaro Morata)也進帳1球。假如最後要比較淨勝球數決定出線名額，7球大勝讓西班牙佔有極大優勢；德國中箭落馬，彷彿回到4年前的情景，當時德國首戰0：1不敵墨西哥，在非勝不可的第二仗，德國驚濤駭浪以2：1逆轉絕殺瑞典。德國和西班牙是老對手，對戰紀錄上德國9勝8和8敗可說是平分秋色，不過德國最近一次擊敗西班牙已經是2014年，而兩軍上一次交鋒是2020年歐國聯賽，西班牙在主場大勝德國6：0。從兩隊首輪的表現看來，似乎很難看好德國贏球，但背水一戰重要的是決心，德國實力不會輸西班牙，就算贏不了也未必會輸，推薦讓分德國(+1)勝。

比利時首戰贏得驚險，對手的十二碼被庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)救出，最終又靠著幸運星巴舒亞伊(Michy Batshuayi)的進球1：0氣走加拿大，比利時有點慢熱，表現並沒有比加拿大來得好。摩洛哥首戰逼平克羅埃西亞，雙方有攻有守，門將都有優異演出，各項數據也都難分軒輊，和局合理。估計摩洛哥在第二輪也會給比利時帶來麻煩，推薦讓分摩洛哥(+1)勝，總分(2.5分)小。加拿大首戰演出可人，幾次攻門都頗有威脅，克羅埃西亞的表現則比四年前下滑，有速度和朝氣的加拿大，不會對克羅埃西亞俯首稱臣，推薦讓分加拿大(+1)勝。

G組巴西的實力無庸置疑，首輪也以2:0輕取塞爾維亞。瑞士防守至上，四年前在小組賽曾逼和巴西，但雙方戰力今非昔比，相信巴西能順利過關，不過要大勝也不容易，推薦讓分巴西(-1)和。喀麥隆與塞爾維亞爭次名是非勝不可，兩隊首輪都輸球，更無輸球本錢，雙方實力差距不大，但盤口較傾向塞爾維亞，推薦不讓分塞爾維亞勝。

H組可能是本屆最難預測的，亞洲球隊本屆表現好壞參半，但兩場冷門都由亞洲球隊領銜，南韓首輪也逼平烏拉圭，絕對是有實力爆冷，對迦納之戰的初盤基本上是五五波，估計南韓平手有望，推薦讓分南韓(+1)勝。葡萄牙近年湧現不少好手，C羅解決了曼聯的合約也人逢喜事，首輪有驚無險擊退迦納，在H組出線機會大增。上屆世界盃葡萄牙在16強被烏拉圭淘汰，今年復仇時機到，推薦不讓分葡萄牙勝。