台積電創辦人張忠謀日前證實，台積電目前最先進的3奈米製程，將作為美國亞利桑那州廠的第二階段計畫，引發外界關注先進製程是否技術外移。財信傳媒董事長謝金河則說，台灣的半導體產業不容易被撼動，他認為這是台積電正常的國際化戰略，分析台積電美國子公司，產能不會超過2萬片，即使把未來日本熊谷廠算進去，也占不到全部產能10%。

謝金河表示，台灣地緣政治風險再起，這些年經濟學人最喜歡拿台灣當封面，屢屢暗示台灣是地表上最危險的地方，但他信心喊話，台灣已經歷七十年無戰事的休養生息，台灣晶片構成的矽盾實力，千萬不要低估。

謝金河分析指出，一座半導體廠新設可能要5到10年，加上台灣完整供應鏈，至少領先全球10到15年，除非我們躺著不動，他強調，台灣的半導體產業不容易被撼動，加上台灣企業主能拚、肯拚，又刻苦耐勞，移動又快，這個世界找不到有這種特質的國家。

塔夫茨大學（Tufts University）國際歷史教授克里斯米勒 （Chris Miller）則在《晶片戰爭：世界上最關鍵技術的爭奪戰》著作中指出，全球90%以上的高科技晶片來自台灣，台灣獨有的先進加工技術難以複製，他警告美國低估了台灣產能停擺的風險，因為中國升級半導體技術最快的方式是以武力入侵台灣，但戰爭將導致台灣半導體製造業停擺或破壞，對全球經濟是一場「災難性的」事件，全世界的計算能力將因此減少37%。