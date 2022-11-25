九合一選舉將於明日投票，台北市長候選人包括國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊、民進黨陳時中，都將在今(25日)晚舉辦選前之夜固票。資深媒體人王尚智指出，蔣萬安和黃珊珊會場距離很近，人潮若加起來，要「下架民進黨」的氣勢會非常的強。

台北市長候選人選前之夜，蔣萬安在北市基隆路、市民大道交叉口台泥停車場舉辦造勢晚會，將動員超過44個後援會，預計湧入逾3萬名支持者。黃珊珊在市府前廣場辦選前之夜，象徵進軍市府，人數上看逾5萬。陳時中則在競選總部前北平東路舉行選前之夜，總統蔡英文將出席。

王尚智24日在中天節目《頭條開講》指出，蔣萬安跟黃珊珊兩個人舉辦選前之夜的會場很靠近，雖然是各有其主，但人潮加起來，就是要下架民進黨，氣勢會非常的強。他認為，畫面串聯起來，「無論如何，民進黨在氣勢上一定輸了」。王尚智表示，蔣萬安和黃珊珊兩邊加起來很可怕，而且選民不是會畫一條線，若是他在現場，也會兩邊都逛看看，有流動感，不會涇渭分明，畫面肯定非常有趣。

此外，針對陳時中選在中央黨部前舉辦選前之夜，王尚智直呼「令人非常驚嚇的抉擇」。他認為，應該用洪荒之力，把基層盤或遊覽車動員起來，再怎樣都要在凱道前。他說看到蔡英文都把自己壓進去，喊出「投陳時中就是投我」，怎麼沒有在總統府的環境、氣勢下，深深的加持陳時中，「完全沒道理啊」。王尚智直言，難道真的連中山北路的圓環的人數都湊不齊嗎？「這可能是現在我認為最大考量，我認為真的會湊不齊」。