台中150公頃稻田轉作大豆大豐收，320公噸新鮮上市。(陳世宗攝)

台中市農會與各界昨日一起參加記者會，展示近年輔導推動非基因改造大豆契作的成果。(陳世宗攝)

台中市農會與各界昨日一起參加記者會，展示近年輔導推動非基因改造大豆契作的成果。(陳世宗攝)

台中市政府農業局配合中央政策活化農地，輔導台中市農會推動非基因改造大豆契作計畫，今年總面積擴大至150公頃，約可收成320至375公噸。在地非基改大豆採收記者會昨天於外埔區契作田間舉行，特別邀請外埔國小30多位學童下田手採體驗。學生們說，他們早餐常喝豆漿沒看過大豆的豆莢，覺得很新鮮有趣。

台中市農會為協助國產雜糧產業永續經營，自2015年起輔導在地農民種植二期作大豆，朝向專業化、規模化、機械化的目標執行。在地非基改大豆採收特邀請學童體驗採收樂趣，也宣傳國產大豆的栽種成果與其健康、營養等優點，同時宣布台中優質的大豆已採收並準備上市！

台中市農會總幹事林育葦說，台中市農會攜手中都農業生產合作社、大人物農產運銷合作社、大甲農業生產合作社等共4家契作主體合作，與臺中農民簽約種植、收購非基因改造大豆，今年約150位農民參與，總面積超過150公頃，預計收成約320至375公噸。

林育葦帶領市農會推廣部門全員執行計畫的籌備、推廣、契約簽訂、輔導農民代耕、播種、產銷履歷檢驗到最後的採收等一系列作業程序。他說，台中市農會每年推廣「國產非基因改造大豆契約收購推動計畫」並逐步擴大雜糧契作面積，幫助政府改善休耕輪作問題。

台中市農會除保價收購國產非基改大豆，提供國人選購新鮮、在地、健康的國產非基因改造大豆。創立「大純釀」及「BeanGo」品牌，開發天然釀造醬油及產銷履歷豆奶，並媒合各大行銷通路，以提升國產雜糧的附加價值。

農業局簡任技正林春良說，因疫情及烏俄戰爭，國際雜糧價格不穩定，連帶影響國內市場供應。農民轉作雜糧除中央補助外，台中市政府另外加碼每公頃1萬元，補助大豆肥料資材每公頃3.2萬元，大豆行銷費用每公斤加碼5元，產銷履歷每公頃補助2000元。

原本種植稻米的農民陳俊佑說，轉種非基改大豆約4、5年，產量及效益都比稻作好，且病蟲害少，田間管理也較為省工。契作非基因改造大豆田地，全面申請「農產品產銷履歷」認證，堅持不採用落葉劑，且所有契作農友皆通過農藥檢驗，落實在地生產、維護生態環境原則，確保生產的大豆皆安全、新鮮。