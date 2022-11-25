選戰倒數一天，民進黨新北市長候選人林佳龍今早到中和區站路口，盼爭取民眾信賴。有媒體問題，綠營分析他出戰新北市已經成功壓制侯友宜，林佳龍回應，他的參選，讓侯友宜必須回防，減弱外溢效應，無法製造全國性炫風，對他來講這是自然的結果。

林佳龍說，他參選新北市長是為了讓城市更好，他越選越有這樣的感受，新北值得一位善待市民的市長，從選戰角度來看，他跟侯友宜的交鋒、攻防，呈現彼此為人處世的問題和特色，以侯友宜來講，可以清楚看見政治人物的治理能力、品格問題，一路走來沒有人檢驗過侯友宜，但短短4個多月，卻讓台灣人看清楚侯友宜是怎樣的人，他也同樣接受檢驗，這就是民主可貴的地方，透過選舉競爭，讓想要取得權力的人互相被社會檢驗。

對於外界關心的選戰策略，林佳龍也說，確實他的參選，讓侯友宜必須回防，減弱外溢效應，無法去製造全國性炫風，對他來講這是自然的結果。只要新北市長候選人互相競消在一些問題上，侯友宜即使全國走透透，效益也會降低下來。

不過，他強調，還是要等待明天開票結果，只有新北市民用行動投票，才能用選票證明他們努力的成果。整個過程中他的競選團隊都很團結、士氣高昂，用行動感動很多人，一起投入這場非常有意義，事關新北未來，事關新北人的光榮感，一場非常神聖的選舉。