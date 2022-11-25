九合一選舉明（26）日登場，今晚各陣營也舉辦選前之夜活動，盼展現大團結氣勢把票催到極致，《中時新聞網》特別整理出六都、基隆市及新竹市等激戰區的相關資訊，供讀者了解最競爭的幾組候選人將如何拚場。
台北市
蔣萬安：台泥停車場（基隆路一段52號），18:00開放進場，活動時間19:00-22:00
黃珊珊：市民廣場（台北市政府前，信義區市府路），18:00開放進場，活動時間19:00-22:00
陳時中：陳時中競選總部（北平東路30-1號） 18:30開放進場，活動時間19:00開始
新北市
侯友宜：板橋第一運動場前廣場（新北市板橋區漢生東路278號），活動時間18:00開始
林佳龍：新府路、區運路口，活動時間18:30開始
桃園市
張善政：朝陽森林公園（桃園市桃園區三民路二段212號），活動時間19:00-2200
鄭運鵬：
北桃園場：北桃園競選總部（桃園區春日路579號），活動時間18:00開始
南桃園場：中壢區中正公園（中壢區中美路86號），活動時間19:30開始
鄭寶清：北桃園競選總部（桃園區莊敬路二段139號），活動時間18:00開始
賴香伶：不舉辦選前之夜活動，持續以車隊掃街拜票
台中市
盧秀燕：原太原夜市（北屯區太原路、和順路口），活動時間開始
蔡其昌：南屯圓滿戶外劇場（文心森林公園，南屯區文心路一段289號），活動時間18:30開始
台南市
謝龍介：小東公園（小東路、林森路路口），活動時間18:00開始
黃偉哲：競選總部規劃「站出來 挺台南！」活動，18:00開放進場，活動時間18:30開始
高雄市
柯志恩：一德勞工夜市（凱旋四路上、凱旋夜市旁），活動時間19:00開始
陳其邁：鳳山競選總部旁（捷運鳳山西站2號出口），19:00開放進場，活動時間19:30開始
基隆市
謝國樑：從國民黨基隆市黨部出發（義四路10號），徒步繞行市區道路，活動時間18:00開始
蔡適應：在忠一路、孝二路、仁五路、愛三路區域，晚上18點18分一同牽起手，點亮基隆
新竹市
林耕仁：在天公壇集合（中山路431巷36號），行經城隍廟、東門街、繞行圓環等，終點是市政府，活動時間17:00開始
高虹安：孔廟前廣場（新竹市東區公園路289號），18:00開放進場，活動時間18:30-21:50
沈慧虹：18:00號召民眾穿上「光榮黃」配件參與遊行，路線從競總（演藝路27號）出發，途經北大路、北門街、東門街、復興路、文昌街，轉進東門圓環，再從中正路回到演藝路。
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