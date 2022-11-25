九合一選舉明（26）日登場，今晚各陣營也舉辦選前之夜活動，盼展現大團結氣勢把票催到極致，《中時新聞網》特別整理出六都、基隆市及新竹市等激戰區的相關資訊，供讀者了解最競爭的幾組候選人將如何拚場。

台北市長候選人，左起為國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊及民進黨候選人陳時中。（資料照合成）

台北市

蔣萬安：台泥停車場（基隆路一段52號），18:00開放進場，活動時間19:00-22:00

黃珊珊：市民廣場（台北市政府前，信義區市府路），18:00開放進場，活動時間19:00-22:00

陳時中：陳時中競選總部（北平東路30-1號） 18:30開放進場，活動時間19:00開始

新北市長選舉人，左起為民進黨候選人林佳龍、國民黨候選人侯友宜。（本報資料照）

新北市

侯友宜：板橋第一運動場前廣場（新北市板橋區漢生東路278號），活動時間18:00開始

林佳龍：新府路、區運路口，活動時間18:30開始

桃園市長候選人，左起為民進黨候選人鄭運鵬、民眾黨候選人賴香伶、國民黨候選人張善政及無黨籍候選人鄭寶清。（中時資料照合成）

桃園市

張善政：朝陽森林公園（桃園市桃園區三民路二段212號），活動時間19:00-2200

鄭運鵬：

北桃園場：北桃園競選總部（桃園區春日路579號），活動時間18:00開始

南桃園場：中壢區中正公園（中壢區中美路86號），活動時間19:30開始

鄭寶清：北桃園競選總部（桃園區莊敬路二段139號），活動時間18:00開始

賴香伶：不舉辦選前之夜活動，持續以車隊掃街拜票

台中市長候選人，左起為國民黨候選人盧秀燕、民進黨候選人蔡其昌。（本報資料照片）

台中市

盧秀燕：原太原夜市（北屯區太原路、和順路口），活動時間開始

蔡其昌：南屯圓滿戶外劇場（文心森林公園，南屯區文心路一段289號），活動時間18:30開始

台南市長候選人，左起為國民黨候選人謝龍介、民進黨候選人黃偉哲。（合成圖／資料照片）

台南市

謝龍介：小東公園（小東路、林森路路口），活動時間18:00開始

黃偉哲：競選總部規劃「站出來 挺台南！」活動，18:00開放進場，活動時間18:30開始

高雄市長候選人，左起為國民黨候選人柯志恩、民進黨候選人陳其邁。（合成圖／中時資料照）

高雄市

柯志恩：一德勞工夜市（凱旋四路上、凱旋夜市旁），活動時間19:00開始

陳其邁：鳳山競選總部旁（捷運鳳山西站2號出口），19:00開放進場，活動時間19:30開始

基隆市長候選人，左起為國民黨候選人謝國樑、民進黨候選人蔡適應。（合成圖／翻攝自謝國樑、蔡適應臉書）

基隆市

謝國樑：從國民黨基隆市黨部出發（義四路10號），徒步繞行市區道路，活動時間18:00開始

蔡適應：在忠一路、孝二路、仁五路、愛三路區域，晚上18點18分一同牽起手，點亮基隆

新竹市長候選人，左起為民進黨候選人沈慧虹、民眾黨候選人高虹安及國民黨候選人林耕仁。（中時資料照合成）

新竹市

林耕仁：在天公壇集合（中山路431巷36號），行經城隍廟、東門街、繞行圓環等，終點是市政府，活動時間17:00開始

高虹安：孔廟前廣場（新竹市東區公園路289號），18:00開放進場，活動時間18:30-21:50

沈慧虹：18:00號召民眾穿上「光榮黃」配件參與遊行，路線從競總（演藝路27號）出發，途經北大路、北門街、東門街、復興路、文昌街，轉進東門圓環，再從中正路回到演藝路。