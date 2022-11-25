瞄準後疫情時代的撫慰商機，花蓮遠雄海洋公園全新推出療癒的Ocean Friend系列，以粉嫩、Q版的可愛風格，溫暖造訪園區旅客的心，更於燈塔咖啡屋打造Ocean Friend咖啡屋，提供4款輕食套餐、冷熱飲品及供應暖心暖胃的小海陸鴛鴦鍋，飲品價格自150元起。同時也與花蓮悅樂旅店獨家跨界合作「Ocean Friend住房專案」，自即日起至2023年2月28日，平日歡樂四人5,380元起，可選擇入住限定主題房，一同探訪藏在房間四處的可愛海洋生物們，還包括雙人門票及主題咖啡屋輕食套餐，盡情享用主題餐點並帶回限量周邊吊飾。

遠雄海洋公園所打造的Ocean Friend咖啡屋，除包含限定餐點外，從門口招牌、桌卡、店內裝潢、牆面輸出都由海洋公園吉祥物們妝點，不僅有大小朋友最愛的海豚明星Andy&Zoe，還有甜粉可愛的海牛Melody、靈巧俏皮的海獅Sissy等吉祥物都成為最吸睛的目光焦點，咖啡屋中特別規劃專屬拍照區域、周邊商品販售區，邀請大小朋友走入夢幻海底世界，一同體會Ocean Friend的可愛魅力。

花蓮悅樂旅店則同樣以最受親子家庭喜愛的歡樂四人房做為搭配，繼2021首度合作海獅巡警隊主題房後，再度與海洋公園跨界合作設計Ocean Friend限定主題房，一開門就能看到海洋角色們的熱烈迎接，房內各角落也隱藏著不同萌樣動作的吉祥物們，結合樓中樓的上下層設計，讓孩子宛若擁有自己的秘密基地；住房專案中也將贈送2張海洋公園門票，可享有連續兩日入園遊玩的獨家權益，還可在Ocean Friend咖啡屋自由搭配雙人份輕食套餐並帶走限量壓克力吊飾，留下美好的旅遊回憶

旅客一踏進花蓮悅樂旅店大廳，就能聞到甜蜜馥郁的香氣，每天無限量供應的現爆焦糖爆米花，撫慰長途跋涉的疲憊心靈，同時設計團隊運用發源於40年代美國紐約SOHO區，獨樹一格的Loft風裝潢，結合客廳、廚房與書房空間，充分展現不受限制、自由運用空間的設計概念；而房型部分共有青春背包客房、陽光客房、活力客房、精采四人房及歡樂四人房5種房型，空間約5.6坪至8坪不等，分別提供雙人與四人的不同住宿選擇。陽光客房、活力客房、精采四人房分別搭配1中床、2小床及2中床。