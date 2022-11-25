南投一名男子6年前因失眠求診，當地某診所醫師陸續開立含FM2成分的安眠藥「美得眠」，男子前年起謊稱藥量不夠，向該醫師私購藥品，並將過程偷錄影，後來竟以影片要脅醫師要舉報私賣管制藥，恐嚇得手46萬，後來又再度討82萬，還在診所門口噴漆「不良醫生，私下賣藥，害人不淺」，遭法官判刑9個月。

判決書指出，張姓男子105年起因睡眠障礙向一名診所醫師就診，取得具有鎮靜安眠效果的處方用藥「美得眠」，該藥含有FM2成分，屬第三級管制藥品，但張男之後竟以每日藥量不夠其需求量為由，在前年7月13日向該醫師私購藥錠，並偷偷將購買過程用手機錄影，向醫師恐嚇要舉報私賣管制藥品，藉此取財。

該醫師後來同意支付46萬6000元，張男即當場把手機折斷，證明不會外流影片，還要求對方簽署假的和解書，和解書稱張男因大量服用藥物造成腦部受損，已達無法挽救情形，該筆金錢是醫師因個人醫療疏失才同意支付和解金；後來張男又再度傳訊息稱要把影片賣掉，還在診所門前噴漆寫「不良醫生，私下賣藥，害人不淺」，要求對方在支付82萬，該醫師最後報警。

審法官認為，張男正值壯年時期，卻不思以正常途徑賺錢，唯利是圖恐嚇他人、藉此取得不法財物，事後又未與受害人達成和解，所為實屬不該，依恐嚇取財罪、恐嚇取財未遂罪，合併處9個月徒刑，不法金額沒收，可上訴。得易科罰金。而楊姓醫師私下賣藥行為，目前仍在法院審理中。