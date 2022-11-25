復旦大學美國研究中心副主任、教授宋國友25日在大陸《環球時報》撰文指出，中美元首會晤為兩國經貿關係注入了一段時間以來的最強動力，對中美經貿關係發展起到重大的引領作用。總體而言，兩國元首會晤是在關鍵時刻進行的關鍵會晤，有助於托住中美經貿關係下滑態勢，穩定中美經貿關係，推動未來一段時間兩國經貿關係務實發展。

宋國友分析，一是中美元首會晤舉行本身傳遞出兩國可以合作的積極信號，打破了對於兩國經貿關係繼續惡化的悲觀預期，增強了市場信心。

二是對於更好瞭解雙方戰略意圖、推動在各領域的合作，起到重要的引領作用。中美雙方在經貿領域存在摩擦，互有指責，這是難免的。比如，中方曾直接批評美方挑起對華貿易戰和科技戰。但同時，中方也希望美方相向而行，在全球經濟、氣候變化等方面加強協調。

三是為兩國經貿團隊落實元首共識、推進務實合作創造了難得機遇。

四是有助於其他經濟體增強戰略自主性，拒絕選邊站，加強同中國開展經貿務實合作，避免全球經濟加速陷入分裂和對抗。

宋國友強調，然而，美方對中經貿對抗性、極端性的一面雖然有所減弱，但中美經貿摩擦並不會消失，兩國經貿關係依然面臨挑戰。

一是美方對華經貿基本認知仍相當片面，較為固化。美方對華經貿認知存在高度偏差，對中國基本經濟制度、國有企業作用、市場准入水準以及經貿利益分配等方面的負面認知沒有改變。如果美方這些認知上的根本偏差不改變，其落實元首會晤所達成共識的力度就需要打上一個問號。

二是美國國內政治的消極塑造。中期選舉後，共和黨控制了國會眾議院，會以眾議院為平臺，表達本黨訴求，打擊拜登政府。特別考慮到在經貿領域，眾議院擁有的立法權力更大，拜登政府勢必會面臨共和黨掣肘。民主黨人當然也會從國內政治出發，考慮其在對華經貿政策上的立場。中美經貿關係很可能會被中期選舉後的美國國內政治結構所裹挾，被國內政治鬥爭所高度塑造。

三是華盛頓聚焦中美戰略競爭、維護全球經貿優勢的戰略考慮。中美當前的經貿摩擦並不全然是經貿問題本身，還與中美戰略競爭態勢高度相關。美國對華採取的經貿政策，不僅僅是從經貿關係考慮，也有服務于對華戰略競爭、維護其全球戰略地位的需求。因此，美方會從削弱中國競爭優勢的目標定位中美經貿關係。從這一角度出發，美國對華出口管制等遏制性經貿手段將會強化。

宋國友表示，因此，既要看到元首會晤對於兩國經貿關係的積極面，也要看到雙邊經貿發展仍然存在的困難面。中美兩國仍需要通過持續的高層對話以及市場交往，繼續夯實兩國共同利益，避免中美經貿關係失控，體現大國對全球經濟的責任與擔當。