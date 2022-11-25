明天（26日）就是九合一選舉投票日，各鄉鎮市公所選務作業中心今天（25日）進行點選票作業，雲林縣共617個投開票所，投票時間上午8點到下午4點，投票時記得攜帶投票通知單、身分證、印章，為了防疫，民眾進入投票所要佩戴口罩、量體溫。

雲林縣選委會表示，2022年地方公職人員選舉選票，縣長是淺黃色、縣議員白色、鄉鎮市長金黃色、鄉鎮市民代表淺紅色、村里長白色，18歲公民憲法修正案之複決公投票為白色。

今天各投票所主任管理員、主任監察員點好各票所的選票後，重新包裝核章封存，明天一早再由主任管理員、主任監察員、警員一起前往公所領取選票運送到投票所。

雲林縣縣長選舉人數為55萬9273人，縣議員選舉分別為第一選區12萬5373人、第二選區7萬8434人、第三選區11萬1385人、第四選區7萬8213人、第五選區9萬306人、第六選區7萬5169人。18歲公民憲法修正案公民複決公投案56萬0614人。