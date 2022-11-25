歐洲股市周四收在近三個月新高點；聯準會周三公布11月會議記錄，顯示升息速度將放慢，激勵市場信心。

周四歐洲Stoxx 600指數收盤上漲2.02點或0.46%，為440.84點，並來到自8月18日以來的新高點。然而由於美國感恩節假期，交易較為清淡。

對利率敏感的房地產股表現最好，升2.5%。此外德國股市升0.78%，英股升0.02%，法股漲0.42%。

聯準會的會議記錄顯示，大部分政策官員同意，「可能很快地適合」放慢升息腳步。

貝萊德(BlackRock)歐洲、中東與非洲地區投資策略主管Karim Chedid表示：「這相符於市場預期的小幅加息，但也突顯出最終的利率將更高」。

「而歐洲央行(ECB)情況不同的是，預計歐洲會衰退得更多，這表示，ECB無法像聯準會那樣走得那麼遠，ECB將比聯準會更快地調降利率」。

ECB公布10月會議記錄顯示，政策制定者擔心通膨可能正在變得根深蒂固，因此有理由進一步加息。

ECB的鷹派代表人物Isabel Schnabel周四回絕了許多ECB同僚的小幅加息要求，稱此舉為時過早。

荷蘭ING的全球部門主管Carsten Brzeski說，預計ECB在12月會議會升息50基點(2碼)，2月再升息25基點。目前最大問題將是量化緊縮，或著說是ECB的縮表問題。

Ifo經濟研究所周四公布的一份調查顯示，11月德國商業信心上升超過預期，未來的悲觀情緒也大幅緩解。

由於優異企業財報表現，以及對緩步升息的預期，與9月29日的低點相比，歐洲Stoxx 600指數已經上漲了15%。

摩根士丹利將股票評級上調到「增持」之後，德國房地產公司LEG地產升6.8%，報63.52歐元。

全球最大分類廣告公司Adevinta，及波蘭保險公司PZU在公布強勁的第三季財報之後，股價分別上升7.2%和6.6%。