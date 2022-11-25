在電費以及食物漲價推升下，被外界公認是全日本未來物價的先行指標，東京核心CPI（消費者物價指數），十一月年增3.6%，增幅創四十年來最大，這表示東京人日常生活壓力愈來愈大，日本經濟成長恐怕也會受到牽連。

根據日本二十五日官方資料，本月首都核心CPI不僅高出路透社彙整的預估值3.5%，也高於十月3.4%，該項指數不包括鮮食，但包括燃料成本。上一次的新高紀錄是在1982年四月，當時東京核心CPI年增率竟達4.2%。

此數據在十一月，已連續六個月都超過日本央行所設定的2%目標值，主因就是原物料成本不斷地在漲。除了鮮食外，就算燃料成本也不計入，東京核心再核心的物價，十一月還是年增2.5%，也比十月2.2%要高一些。

日本一直沒有調升利率，是因為當地央行覺得，經濟成長要比物價飆漲來得更重要。另外，日本央行也認為，明年進口燃料價格可望下降，故高通膨壓力也會跟著減輕。不過，日本上班族薪資以及服務項目價格，漲幅牛步化卻是不爭的事實。

在東京CPI數據的構成細項中，十一月服務價格僅年增0.7%，十月則為0.8%。相形之下在耐久財的部分，繼十月大增7%之後，十一月更是又成長7.7%。

另一份也是在二十五日公布的日本官方數據，當地十月躉售物價年增1.8%，要比九月2.1%稍微降低，表示日企可以稍微鬆一口氣，因為進料成本未再繼續上漲。