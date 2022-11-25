汪小菲近日與前妻大S隔空開戰，沒想到意外掀起「床墊之亂」，成為新聞熱門話題，不過卻有網友到藝人林心如貼文下留言「睡的是什麼牌子的床墊」，慘遭她冷漠回應，掀起網友討論。

林心如在instagram曬出一張自拍照，只見背景群山環繞搭配藍天白雲的美景，讓人感到心曠神怡，而她也對著鏡頭擺出甜美微笑，好心情全寫在臉上，接著寫下：「笑一笑多美好，感恩世界，感恩有你（妳）」，網友也紛紛回應：「笑容最可愛，也讓人感覺到世界的純真」、「妳這樣好美，淡妝又很自然」、「怎麼就那麼好看了，十八歲不能再多了」、「有著燦爛好心情，大概就能夠使世界，看起來更加的美妙 」。

林心如被問睡的是什麼牌子床墊，讓她難掩怒火反擊網友。(loveruby_official IG)

不過卻有網友以近日熱門話題詢問：「心如姊家睡的是什麼牌子的床墊呀(笑」，卻遭到她冷漠回應：「好笑嗎」，其他網友見狀也紛紛留言批評：「噁心的自以為幽默」、「無聊當有趣」、「你留這種話好丟臉」、「有意思嗎」，該網友隨後也澄清沒有別的意思，只是想逗她開心而已。