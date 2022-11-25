今晚是選前之夜，民進黨新北市長候選人林佳龍分別選在板橋、三重舉行造勢大會，其中總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃將在板橋為其站台；林佳龍表示，當晚主軸不是府院黨的大咖，民進黨已經17年沒有在新北執政，他會傳承落實3人曾經許下的諾言，努力接棒實現。

投票倒數一天，林佳龍今早把握最後時間，與市議員候選人前往中和區景平路、中山路二段路口拜票，沿途有不少熱情民眾比讚，打招呼。林佳龍說，他覺得支持者表態越來越高，感染很多的人，不管是站路口車掃拜票，很多人都主動比出象徵一號的讚，這是最真實的贏票，出來投票就會贏，因此他呼籲新北市民，選對人作對事，4年可以改變一個城市，400萬人城市可以因為目標偉大。

林佳龍也提及選前之夜，板橋是主場，將會呈現民進黨過去3次參選新北市長的經歷，他是第4棒將會接力居上，實現蔡英文、蘇貞昌、游錫堃對新北市民的政見，民進黨在新北市已經17年沒有機會執政，大家都很懷念民進黨執政16年留下的成績，希望新北大翻新，由他傳承落實，過去3位民進黨菁英領導人曾經許下的諾言，他會努力，接棒實現。

另外，選前之夜也會呈現市民大翻身，林佳龍表示，侯友宜統治12年來，新北市已經空心化、邊緣化，最主要變成官僚化，看不見市民需要，聽不見心聲，新北市需要改變，當天將會從人民角度解釋城市治理、首長需要的條件、當選面對的問題，希望把人民聲音呈現出來。