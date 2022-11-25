搶攻除夕圍爐與春節送禮商機，寒舍艾麗酒店宴會廳於2023年1月21日推出「孋兔曜春」除夕圍爐宴，中式桌席33,800元+10％起，席間可觀賞戰鼓秀與精彩節目並有抽獎活動，豐盛獎項包含住宿券及餐券等。另外，寒舍艾麗並推出兩款外賣年節湯品「極鮮花膠粥水雞湯」每鍋2,400元、「極鮮花鮑粥水雞湯」每鍋4,500元，適用8人份享用，12月30日前預付可享8折早鳥優惠。

寒舍艾麗酒店宴會廳除夕夜推出的圍爐盛宴，由象徵喜氣吉祥的財神爺歡迎賓客，廊道區特別規劃一系列傳統年味體驗活動，包含「揮毫寫春聯」與「立體剪紙春花」，及小朋友最愛「造型折氣球」。廳內熱鬧精彩表演節目，氣勢磅礡的「戰鼓迎春秀」、象徵祥瑞豐收的「祥獅獻瑞」舞龍舞獅表演、新春好運旺旺來的「財神爺報喜跳加官」等，以及人氣互動橋段「小朋友說吉祥話」等趣味遊戲。新春必備試手氣，人氣不敗的「除夕圍爐抽獎」，超豐富獎項包含寒舍艾麗住宿券及餐飲兌換券等，桌桌有獎，更特別推出加購方案，金牌台灣啤酒暢飲價每桌900元+10％，紅酒暢飲優惠價每桌1,800元+10％。

搶宅食與送禮商機，寒舍艾麗酒店並推出濃郁鮮美的「極鮮花膠粥水雞湯」每鍋2,400元，及「極鮮花鮑粥水雞湯」每鍋4,500元，2022年11月30日至2023年1月13日開放預購，12月30日前完成付訂享8折早鳥優惠。宴會廳陳琮錤主廚選用台東排灣族撒布優部落所種植的小米，與老母雞、豬骨、干貝、蘑菇共同燉煮8小時，萃取出純粹細膩的小米粥水雞湯後，並加入厚實飽滿的豬肚尖、肉質鮮嫩小土雞、滋補養顏的花膠或鮮味十足的鮑魚頂級食材，一同熬煮至乳白色的濃郁湯頭，富含膠質又鮮甜的雞湯，入口滑順帶有淡淡穀香，溫暖冬日團圓夜。

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