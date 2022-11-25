緯豆集團代理引進號入台的港點專門店「點點心」繼8月插旗高雄夢時代百貨，完成全台六都最後一塊拼圖後，本月也即將迎來品牌十二號店「點點心 中壢大江店」，這不僅是桃園市的第三家，更是全台點點心佔地最大的門市，預計今（11/25）日試營運、11月26日正式開幕，同步推出8道正宗港味新菜，再加碼「首三日超級中壢人全單9折」優惠活動，為中壢朋友獻上超誠意見面。

以一顆「會流鼻涕的豬仔流沙包」站穩港點市場，超人氣港點品牌「點點心」繼年初的「台南三井店」、「桃園台茂店」及港都首店「高雄夢時代店」之後，今年第四度展店鎖定中壢的指標商場─大江購物中心，全店面積108坪、客座將近150席次，成為品牌最大間的門市！「點點心 中壢大江店」店裝設計與百貨綠植相互呼應，整體視覺以「森林野餐」為主題，特別調製出「原野綠色」品牌新色，連靈魂角色「功夫豬大師」也化身踏青野餐的逗趣模樣，自然又清新的風格讓人眼睛一亮。

觀察到疫後悄然改變的外食習慣，餐點與服務已是基本標準，消費者更開始在意用餐隱蔽性，因此點點心在大江店的空間配置也特別設計，首度規劃小包廂形式及多組卡座沙發，無論是三五好友或是家庭聚餐，都能兼具隱密性及用餐舒適度；外觀部分也完美複製高雄夢時代店的拍照熱點「巨型豬仔打卡區」，流著鼻涕的筷子豬夾在空中，模樣萌呆又吸睛，想和立體大豬仔一起合照嗎？不用跑到高雄，在新開幕的中壢大江店也能拍到。

點點心於大江店開幕同步推出年度新菜，標榜道道都是傳承自香港30年港點經驗的老師傅手藝，有香港傳統好味「富貴碗仔翅」、鮮香回甘的「鮮貝香菇雞煲湯」、獨特的驚艷滋味「紫蘇炸蝦捲」、涮嘴的鹹香辣招牌「功夫XO醬燒賣」及「XO醬豬扒撈丁」等8道正宗港味，於11月25日至12月11日期間至全台點點心門市，凡內用任點3道新菜，請你喝熱茶一壺（手採梨山紅烏龍／手採阿里山金萱烏龍），每日數量有限，贈完為止。

身為疫情風暴首當其衝的餐飲產業，緯豆集團選擇逆風展店，積極布局全台市占率，旗下港點品牌「點點心」明年至少有2—3家展店數；此外，集團去年最新代理的台式餐飲品牌「忠青商行」本月也首度進軍新北市，落腳新莊副都心重點商場「宏匯廣場」，明年也計劃向中南部發展。而針對集團未來展望，老闆 劉峻緯笑著說：「點點心插旗六都之後，下一個目標是在六都各擁有3家門市，無論是點點心或是忠青商行都頗有潛力，對餐飲市場充滿信心。