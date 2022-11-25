大S和汪小菲去年底結束10年婚姻，近日戰火再起，隨著汪小菲發出求和聲明後，外界以為一場激戰落幕，未料張蘭接著上場，再提出10點聲明譙大S，其中提到希望大S能將手中的「不利數據」刪除，而汪小菲一方也會同步刪除相應的數據，令外界好奇所謂的「不利數據」到底是什麼？

台灣狗仔葛斯齊昨(24日)上《新聞挖挖哇》聊大汪撕破臉風波，被問到張蘭代汪小菲所發的聲明，反而揭露出大S手上握有對汪小菲不利的證據，並稱大S是透過不正當手段得到損害汪小菲隱私的機密，且還有轉傳給小S及其他人，並放回馬槍稱自己手上也有類似資料，會同步刪除，對此，葛斯齊坦言：「他這段話其實我也有點看不太懂」。

葛斯齊談大S手上證據真相（48:48起）。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

葛斯齊好奇說，不知道是大S傳給汪小菲或其他人看過嗎？才讓汪小菲知道她那邊有東西，趁此，葛斯齊再三強調絕沒從大S或其經紀人那裡得過相關資料，他手上資料都是汪小菲身邊的爆料者傳給他的，讓他不出門就可以從這些資料推敲比對出真相。

至於汪小菲自稱手上也有不利大S的證據，葛斯齊認為真實機率很小，因為以汪小菲愛暴走的個性，不太可能壓著證據不放，「如果有的話早就放出來了」，「所以我肯定說汪小菲跟張蘭那邊肯定沒東西」，至於大S手上有的東西是什麼？葛斯齊推測：「我覺得他可能就是知道說他自己可能做錯一些事情，就是自己捫心自問有做錯事情」，這些東西可能大家沒看過，另有一部分則在自己手上。

葛斯齊暗示：「除了財產以外，還有一些甚至感情的東西，還有一些東西，這個東西真的看了，我覺得對社會來講是負面的感覺，所以我一直沒有把它放出來，我覺得沒有那個必要，因為我只是想要證明說就是你（汪小菲）在婚內確實有這些女孩子，那你不相信我，我就把最親密的畫面丟出來給大家看」。