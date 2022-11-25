貪心不足！大陸有間公司的項目負責人，利用自己的權力，替老婆、岳母和16歲兒子辦理入職，虛增考勤工時，好騙領員工薪水和加班費，內部審查各部門薪水和加班費情況，發現數字對不上，經過調查才東窗事發。

根據《新民晚報》報導，該公司2年前在審查各部門薪水時，發現工程部員工的薪資和加班費經常超過公司預算，核對時某項目的排班表和考勤紀錄等對不上，有6名員工有詳細的考勤紀錄，卻沒有進行排班，也就是說這些員工從來沒來上班，卻每個月按時領薪水，而且加班費遠高於平均水準，公司負責人認為事有蹊蹺，展開調查並報警。

調查後，矛頭指向公司的下屬某項目的負責人曹某，在2016年2月入職的他，擔任公司某項目工程部經理，主要負責工程維修和設施維護服務，以及部門員工的人事及考勤管理，冒領薪水的其中3人，分別是他的岳母、妻子和16歲兒子。

曹某訊問時坦承虛假招聘員工，好從公司領取薪水，但辯稱公司發放的基本工資，部分由被招聘人員領取，多出來的部分設立項目部小金庫，用於支付現有員工獎金等。但實際情況是，所有薪水都是由公司帳戶直接發放到工資卡，曹某既沒有私下發放補貼，也沒有設立過獎勵金或出資組織聚會、旅遊等集體活動。

曹某的下屬陳某，是具體經辦人，早在2016年10月，就為曹某進行虛假入職，總共有8名虛假的「員工」，其中包含陳某的丈夫、表第等人，根據曹某的要求，會定期將自己親屬薪資卡進行匯總，集中轉帳給曹某。作為回報，曹某也會拿出部分的錢給陳某，進行一定幅度的「加薪」。

檢方指出，曹某在2016年2月至2020年12月任職期間，利用職務便利，指使下屬職員陳某經手操半，虛增8人入職以及考勤工時等，共同騙取的金額共197萬多人民幣（約855萬新台幣），曹某和陳某對犯行供認不諱，願意認罪認罰，並將其侵占的大部分錢款退還公司。

檢方認為，曹某和陳某將被害單位財物非法占為己有，數額巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。