無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）提出「自信友善之都」政見，她表示，台北市是一個多元開放、友善共融的城市，未來上任後將在現有的政策基礎上，持續深化這座進步城市兼容並蓄的DNA。（黃珊珊競選總部提供／張立勳台北傳真）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出「自信友善之都」政見，她表示，台北市是一個多元開放、友善共融的城市，未來上任後將在現有的政策基礎上，持續深化這座進步城市兼容並蓄的DNA，進一步的落實多元開放、友善共融的理念，向世人展現重視人本關懷的台北光榮。

黃珊珊指出，她將從6大面向來落實，包括第一、宣揚客家精神與文化。將成立世界客家交流中心，以大型傳統客家祭典為基礎，推展成為國際級客家盛會。另將打造客家文化主題公園成為都會客家、當代客家藝文匯聚中心，邀請國際級的展覽、藝文表演來到主題公園，讓主題公園成為台北都會客家旅遊亮點。設立台北市第一所客語教學示範幼兒園，扎根母語教育。同時也著重培訓客語師資，建立客語師資資料庫及評核機制，以提供幼兒園及各級學校合格客語師資媒合管道。另外，也要強化青年世代參與，設立客家青年育成中心，引領後生青年投入客家文化產業行列，並鼓勵大專院校成立客家社團，創造一個讓更多客家青年參與的平台。還將設立「台北客家貢獻獎」，獎勵與肯定積極參與台北市客家事務、協助台北市客家文化推動與發展，有顯著貢獻而堪為典範之個人及民間團體。

第二、保障都市原住民族權益與福利。因為都市型態，台北市的原住民大多是散居而非部落，主要居住地在文山區、士林區、內湖區及南港區等地。因此黃珊珊認為，原住民政策應從以下4個面向去落實，包括都市原住民主題性與市政參與、文化保存母語教育、市政服務老幼福利整合、原民青年創業就業與產業發展。她會增設耆老中心，以持續提供原民長者一個學習與健康諮詢的環境，透過各區成立的「代間學習中心」，提供原民長者可陪伴孩童共學的母語環境。

第三、協助新移民融入在地生活。重新打造新移民會館，完善軟硬體設施、增設其他區的新移民會館，整合市府服務資源，以新移民家庭為單位擴大服務面向。為使新移民朋友的母國文化融入，而成為台灣在地文化的一部分，未來除了舉辦「世界母語日」，黃珊珊也會結合新移民原屬國的重要節慶來舉辦活動，用家鄉文化來和在地市民交流，如「水燈節」、「面具節」、「開齋節」等，深化文化的交流融合。而考量許多新移民姊妹年輕時來到台灣，20至30年老年之後因為家庭狀況不同，而面臨留在台灣養老，或是回到母國安養的選擇。對於這些中高齡新移民，她也會規畫支持服務方案，整合醫療、心衛、長照、體適能發展等需求，提供新移民長者適切的關懷與協助，陪伴新移民穩定在台生活。

第四、建立性別友善環境。黃珊珊指出，持續推進性別多元友善政策，支持性別多元友善，落實保障同性伴侶權益，是過去幾年來台北市政府大力推動的政策。台北市政府與性別平等辦公室多年來推動如同志伴侶醫療代理權、打造LGBT友善職場等各項措施，北市民政局更曾於2015年針對同性婚姻向司法院提出聲請釋憲，司法院則於2017年5月24日提出《釋字第748號》，最終促成2019年立法院三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，使台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。除了每年協助舉辦同志大遊行外，市政府在2020年與性別平等辦公室共同合作提出申請，簽署加入國際彩虹城市網絡組織（Rainbow Cities Network），也成為亞洲國家第1個加入該組織的城市。

黃珊珊強調，未來將持續推進性別多元友善政策，確保每一位在台北生活工作的人，不會因性別認同傾向而受到任何不公平待遇，必須消除一切歧視，才能一起走向真正多元共融的公義社會。

第五、接續推廣兒童共融遊戲空間。目前台北市已完成的共融式遊戲場，至今已達83座，至今年底將預計累積完成100座，成功帶動新北、台中、台南、高雄等各縣市的效法跟進。黃珊珊表示，未來將持續規畫廣設台北市的共融式遊戲場，讓孩童從小就學習體認社會多元面貌與關心不同族群的需求，富含教育意義；同時也會更著重在地居民在設計上的協力參與，共同讓共融式遊戲場成為台北公園地景的進步象徵指標。

第六、打造動物友善城市。成為動物友善的城市並不是一句口號，必須以行動力來證明。黃珊珊提到，目前台北是每個行政區已達成至少設有一處狗活動空間，至今已啟用17處，至年底將累積有19處，同時開設了16條友善寵物公車路線，未來將會繼續拓展，並持續推廣及鼓勵民間業者參與，增加市內店家的動物友善空間；台北市動物之家中繼設施已於今年5月開幕啟用，而嶄新的動物之家則將於2024年7月動工，預計2026年7月完工，期盼未來能打造一個跳脫流浪動物收容處所之既有刻板印象，成為一個流浪動物與市民互動的場所，將生命教育在市民心中紮根，也讓流浪動物能重回家庭。黃珊珊強調，毛小孩不只是寵物，也是家人。日後，推動增設動物友善公車、寵物公園、毛其林餐廳，包括後送與善終等服務，都會一併規化。