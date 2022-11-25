15萬註冊費忘在Uber上！北投區奇岩派出所日前接獲一起報案，一名高姓Uber司機拿著一袋裝有15萬元現金的手提袋，表示是乘客遺失在車上。警方也調閱監視器畫面追查，火速在1小時內找到24歲的粘姓車主，成功把手提包物歸原主。

警方指出，日前奇岩派出所警員宋偉誠、胡凱翔日前值勤時，一名高姓Uber司機拿著一個手提袋前往至派出所報案，表示在整理車輛時發現乘客遺留的手提包，請求警方協助處理。

經警方清點，發現手提包中有數本筆記本及15萬餘元現金，往回追溯鎖定一名於當日14時50分在北投區中和街上車的男子，並在約15時許左右在崇仁路一段下車後。

警方受理後積極調閱上、下車點監視器，追查遺失人畫面並依手提袋內物品分析，不到1小時便過濾出失主身分，發現失主是24歲的粘姓男子，警方也立即連繫粘姓男子。

粘男到所後表示，他是跆拳道教練，15萬元現金是學生的註冊費，當天下午搭乘多元計程車上班時，一時疏忽將裝有註冊費的手提包遺落在車上。發現手提包遺失的當下，嚇出一身冷汗，也不曉得從何找起，直到接到警方來電才鬆一口氣，對於鉅款可以原封不動失而復得，粘男直呼不敢相信，警察真是神靈活現的再世菩薩。

北投分局呼籲，民眾對於隨身貴重財物，務必做到財不露白、財不離身，避免成為有心人士覬覦的目標，降低遭竊及遺失風險；此外，民眾若拾得遺失物，可送交臨近派出所，由警方處理，以免觸法。