台股自10月低點強勢反彈後，近期盤勢震盪盤整，而在新台幣匯價方面，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價已經升抵「30」字頭，再較前一個交易日升近1角。投信法人表示，往年11月至隔年3月之間，也就是第四季財報公布前，有一大段財報空窗期，市場通常會出現一波作夢行情，有利於年底股市推升；同時，累計11月以來外資大買上市逾1691億元，創下史上第五大單月買超新紀錄，也讓選前行情風光無限。以目前盤面來看，具業績想像空間的化合物半導體或是較無庫存壓力的板卡族群等， 應有不少表現機會。

00888永豐台灣ESG永續優質ETF基金經理人張怡琳表示，自第三季財報公布後至第四季財報公布，財報空窗期將近4個月，而在財報數字尚未明朗前，業績題材豐富的產業，相對吸引資金進駐，股價易有表現。張怡琳指出，依歷史經驗來看，近10年間，自每年11月財報公布後至隔年3月第四季財報公布止，加權指數上漲機率達9成，平均上漲5.91%，唯一一次下跌是2020年3月疫情恐慌蔓延及油價暴跌所致。隨著各國疫後正常化，疫情利空漸淡，加上12月聯準會升息步調可望放緩，國際資金相對充裕，預期目前進場勝率不低。

永豐中小基金經理人張珈維說明，今年以來，不論電子或傳產類股，修正幅度都在2成上下，目前具題材性或前瞻性的標的產業也不少，讓接下來的作夢行情機會大增。電子股方面，AMD、Intel伺服器新平台將上市，可望帶動伺服器及上游材料需求；板卡方面，庫存已調整至相對健康水位，新品上市後有機會刺激需求，業績想像空間大。傳產股方面，隨著中國清零政策放鬆，且市場預期農曆年後有補庫存需求，相關原物料類股落底可期，不過後續仍須留意政策刺激效果。

張珈維表示，操作上可以關注如IP、網通、伺服器、車用、綠能、化合物半導體相關類股，並尋找超跌個股加碼標的，不過在終端利率不確定性仍高之下，股市維持震盪格局看待，投資人須謹慎操作。