消息人士透露，微軟可能面臨歐盟啟動反托拉斯調查，針對Salesforce.com職場即時通應用程式Slack提起的指控，歐洲監管部門已經就微軟於本案中的作為進一步展開審查。

去年Slack向歐盟執委會（European Commission）投訴，指控微軟將其職場視訊會議應用程式Teams與Office產品進行整合的作法有失公允。

微軟在2017年推出Teams軟體，試圖搶進快速成長且利潤豐厚的職場協作市場。

Slack促請歐盟的競爭事務監管部門下令該美國軟體巨頭將Teams從Office Suit套裝軟體拆出，並以公平的商業價格單獨銷售。

消息人士表示，繼去年10月發出問卷之後，歐盟執委員上個月又再發出另一批問卷，這表示歐盟競爭執法機關正在為啟動正式調查做準備。

一名消息人士表示，歐盟執委會正在了解微軟產品的互通性（interoperability）和搭售策略（bundling），而這次會更加詳細地進行了解。監管機關正在尋找可以讓他們決定補救措施的相關資訊。另一名知情人士則表示，歐盟執委會正在為調查做準備。

歐盟執委會與微軟拒絕對此消息發表評論。過去十年來，微軟因涉及所謂的搭售等反競爭行為已遭歐盟開罰22億歐元。