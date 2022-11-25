弘光科大美髮系副教授呂佩芸(左三)指導學生，也讓大四學生技術指導。（弘光科大提供）

弘光科大美髮系學生蔡東諺帶著大一學弟妹參賽，自己也奪冠。（弘光科大提供）

弘光科技大學美髮造型設計系學生，11月連續參加台北國際造型藝術節、CBC國際美業技藝暨創意藝術美學大賞，由大四學長帶著大一學弟妹參賽，技術傳承共榮獲3金3銀佳績。大四學生蔡東諺擊敗髮廊設計師拿下冠軍，大一劉玟妗、大三黃韻純家人，一度反對遠到台中唸大學、學美髮，兩人分別以奪銀、奪冠成績證明自己的正確選擇，亦分享努力練習過程與得獎的喜悅。

美髮系副教授呂佩芸說，為讓大四學長姊進行技術傳承，先讓學生看設計圖片，指導學生該怎麼做造型，再讓學生自由發揮，由學長姊帶著大一學弟妹練習操作，她再進行指導修正。台北國際造型藝術節中，大四學生蔡東諺在假髮女子剪吹創意造型組，和近50位業界設計師比賽，脫穎而出。

蔡東諺表示，從大一至今累積至少參加15場比賽，透過比賽作品展現出想法及技法。這次比賽傳承自己經驗和同學楊哲銘扮演起小老師角色，把技術傳承給學弟妹，在老師指導下帶著學弟妹一起練習；過程中發現學弟妹很有想法，非常會利用作品傳遞獨特創意。

「第一次帶大一學生練習，從接受的角色變成傳授，學到的東西不同。」在台北藝術節創意剪吹組摘銀的楊哲銘說，跟學弟妹一起討論練習，比一個人來得快一點，也減少撞牆次數。教學弟妹過程中，必須學習把技術變成教學語言，感覺很特別，自己的技術也跟著提升。

創意剪吹組拿下亞軍的大一學生劉玟妗。她透露高中念能仁家商美容科，因家中經濟不富裕，三個小孩只靠單親媽媽賺錢養家，為到台中弘光科大念書，跟媽媽鬧的不愉快，因姊姊說服才能順利到台中念書。目前學費、生活費由已出社會工作的姊姊支助，也順利申請到學校弘愛築夢助學金。

大一的楊璟鍠在創意剪吹組獲亞軍。他說，高中念慈明高中美顏技術科時是美髮選手，想要繼續朝此發展才念美髮系。比賽跟著學長練習，從學長身上學到不同技術，讓他覺得更有動力。這次比賽獲獎想把獎項獻給剛過生日的媽媽，也另外買一個皮夾當禮物，送給獨自養家的媽媽感謝她的支持。

大三學生黃韻純在CBC賽事國際線上組創意包頭完成組奪冠。她表示高中念稻江護家時尚造型科，父親曾反對她念技職學校，但是堅持走自己的路，透過多場比賽證明選擇沒錯；也說服父親，「沒想到這次比賽父親開車載我去比賽，真的超開心！」拿下冠軍，正好向父親證明「我做得到！」