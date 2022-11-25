根據國際可再生能源機構去年發布的報告顯示，太陽能發電的成本在過去10年下降了88%，從每度電0.417美元降至每度電0.048美元。此外，今年的歐洲能源危機更成為綠能發展的催化劑，各國紛紛意識到能源獨立的重要性，增加綠能政策的投資支出，也有部分因為重啟燃煤電廠而落後於減碳目標的歐洲國家，決心要加快綠能發展的步伐來趕上巴黎協定的承諾。

太陽能發電建置成本最主要包括太陽能板、蓄電池、變頻器與支架等設備。太陽能板也稱作電伏版(PV Module)，是以太陽能電池為主體，約占總成本50%左右。變壓器(又稱逆變器)是太陽能發電系統中的關鍵設備，太陽能模板將光能轉換成直流電(DC)，再通過逆變器將直流電轉換成與電網兼容的交流電(AC)。市場上最常見的太陽能電力電子技術有串列型逆變器、優化器和微型逆變器。

富邦ESG綠色電力(00920)ETF經理人洪珮甄指出，富邦ESG綠色電力ETF的第一大持股Enphase Energy，是全球第一的微型逆變器製造商，公司成立於2006年，總部位於美國加州。主要開發和製造太陽能微型逆變器、電池儲能器(IQ Battery)和電動車充電站(EV charger)。2012年以來美國對中國太陽能逆變器施加反傾銷稅，而美國國家電工法規(NEC)於2017對太陽能建築進行了強制性的安全規範，讓Enphase和SolarEdge這兩家企業牢牢統治美國市場，控制著美國住宅太陽能逆變器市場超過80%的份額。在美國降低通膨法案的推波助瀾下，未來10年全球太陽能行業的市場前景看起來更加樂觀。

00920同時也是國內目前唯一具備ESG概念的綠能ETF，其持股不僅涵蓋傳統綠能發電(如：太陽能、風能)，電池儲能類別亦占有相當之權重，同時也涉足氫能這類新興綠能科技公司，在歐美相繼推出RePower EU與IRA氣候法案的政策支持下，有望推動整體綠能產業的持續上行。