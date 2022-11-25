最後衝刺，拚連任的台南市長（中）與永康區市議員候選人朱正軒（左）、陳秋萍（右）展開車隊掃街。(曹婷婷攝)

距投票剩下不到24小時，拚連任的台南市長黃偉哲今早到台南最大票倉永康區掃市場拜票，隨後馬不停蹄展開車隊掃街，下午仍持續車掃與徒步拜票。他說，選前最後1天以傳統方式做最後衝刺，持續帶著選區議員一起跑，希望跑出好成績。

選前最後1天選擇在永康區衝刺，黃偉哲說，因永康為全台南人口最多的地方，要把這個「重中之重」的大戰區顧好。

黃偉哲今早先到永康傳統市場向民眾及攤商拜票，隨後與永康區市議員候選人朱正軒、陳秋萍一同展開車隊掃街。他說，選前最後1天努力衝刺，不論選市長或議員或里長，今天有一堆遊行活動，他也還是一樣帶著選區議員一起衝，1加1一定大於2，希望能跑出好成績。

黃偉哲今晚也將在競選總部舉行音樂會形式的選前之夜，他說，白天喊了一天都燒聲了，晚上希望用輕鬆但不鬆懈的方式，讓選民情緒不要太激昂，快樂度過選情之夜，明天早起好好去投票。

他強調，選前之夜「輕鬆但不放鬆」，選戰會努力到最後，也希望對手能保持君子之爭。