台北市長柯文哲昨在直播節目上說「最近有人來跟我密告，新竹有幾條土地變更超過100億元」引發熱議。前新竹市長林智堅、民進黨團總召柯建銘都發聲斥柯文哲造謠，並表示，柯在抹黑兒童醫院是弊案，對此柯文哲今日笑稱自己什麼都沒講，只講涉及百億土地變更，譏柯林兩人根本是「不打自招」。

柯文哲今與黃珊珊以及民眾黨議員候選人們進行第二天「台北大車掃」，會後受訪被問及新竹百億土地變更爆料引發民進黨群起跳腳，柯文哲笑稱，昨天柯建銘跟林智堅氣急敗壞回應，覺得實在很好笑，強調自己只是上直播說新竹有涉及百億元土地變更，柯建銘、林智堅就跳出來說是新竹馬偕兒童醫院問題，「我什麼都沒有講只有講涉及百億土地變更，我就想起一個成語，不打自招。」

而林智堅嗆柯文哲的政治野心傷害城市，對此柯文哲再重申，自己只講說新竹有涉及100億土地變更，什麼都沒講啊，怎麼每個人都跳起來，「不打自招」。

另柯建銘昨也在臉書向民眾黨主席柯文哲和同黨新竹市長候選人高虹安「道歉」，他強調，新竹是他一生無法割捨的故鄉，萬一沒有贏，輸的是整個世代價值。對此柯文哲表示，老柯開始訴諸溫情，柯也細數自己跟新竹的淵源，強調自己從新竹幼稚園到新竹中學，同學親戚都還在新竹，「我絕對愛新竹，因為新竹是我的故鄉。」

柯再表示，不管是柯建銘或自己，都是在社會上已經被知道超過30年，過去30年的credit、社會信用自有公評，所以新竹市民想想看他們相信誰。