國民黨高雄市長候選人柯志恩今與議員候選人站路口催票。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今繼續展開車掃。（柯宗緯翻攝）

近日陳其邁在直播獻唱《紅豆》還自嘲是靈魂系歌手，昨晚按讚次數6000次的任務很快達標，再現當年的「正面人體衝浪」影像，帶來直播最高潮。（柯宗緯翻攝）

選戰最後倒數幾天，藍綠高雄市長候選人不約而同展開高雄全市車掃，並搭配直播打空戰。民進黨高雄市長候選人陳其邁連日來除獻唱招牌歌曲《紅豆》外，更放送「人體衝浪」，再掀一波討論熱潮。不過，對手柯志恩今（25）日狠酸，這有很新鮮嗎？還是在舊戲重演。

藍綠高雄市長選戰，雙方資源懸殊。從直播的器材設備到畫面鏡框呈現等可看出端倪，陳其邁的較為精緻，柯志恩的較為陽春。尤其，陳其邁的直播埋哏，近日他在直播獻唱《紅豆》還自嘲是靈魂系歌手，昨晚按讚次數6000次的任務很快達標，再現當年的「正面人體衝浪」影像，帶來直播最高潮。

不過，柯志恩今被問到陳其邁的「紅豆、人體衝浪」哏，她狠酸，陳其邁唱《紅豆》跟「人體衝浪」過去就有了，這很新鮮嗎？媒體都看過了，所以還是在舊戲重演。

柯志恩強調，她就是按照自己的步伐，慢慢往前進，「尊重陳市長的作法，柯志恩有柯志恩的節奏」。

柯志恩今早前往鼓壽宮參拜後，隨即前往五福、中山路口拜票，向路過的上班族等用路人催票，高市議員候選人黃紹庭、陳若翠、許采蓁等人也一路跟緊緊，希望能順利當選，而站路口後，柯志恩旋即與高雄市前副市長、柯志恩競選總部主委葉匡時一同展開車掃行程。