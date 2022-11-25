郭晉東說自己的願望是能一直演下去。（羅永銘攝）

郭晉東身材精壯，狀態維持不錯。（羅永銘攝）

41歲台灣演員郭晉東（原名郭鑫），過去時常出現綜藝節目，是多個電視節目的熟面孔，他2014年嘗試轉型當演員，暫停接通告度過青黃不接的日子，2018年前往大陸發展，消失台灣電視圈。疫情爆發後，他整整4年沒回台，這個月終於回來準備過年，4年多不見，他不僅形象翻轉，去年也憑電影《夜守》奪下洛杉磯國際電影節影帝。

回憶2014年決定轉型當演員，郭晉東說，那段日子有半年時間都靠端盤子維生，沒事做的時候，就拿著咖啡到家裡頂樓，想像自己是某部韓劇男主角，揣摩對方的演技，之後有機會赴陸發展，他毅然決然選擇脫離台灣的舒適圈。

他分享自己的「3年定律」，「有點類似蝴蝶效應，如果我現在做的事情跟3年前一樣，那3年後還是這樣，但只要做一件從來沒有做過的小事，3年後一定會有些不一樣。」

郭晉東赴大陸發展時期，已錯過台灣演員擁有光環的時間點，「那時候只有2個想法，1是當作自己搬家，從台北搬到北京；2是改名郭晉東，把自己當成新人。」他在大陸沒人認出他，只有合作完、聊過天，才會有少數人覺得他眼熟，問他是不是有上過知名節目《康熙來了》。

郭晉東說，到大陸找戲都要排隊面試、沒有任何特權，幸好1個月後就有工作上門，生活有無不適應？他說因為都是一個人、沒有包袱，吃的口味也差不多，是否有新戀情？他坦言在大陸有過曖昧對象，但緣分未到，沒有進一步交往，笑說：「我很清楚自己是閃婚類型。」這趟回來他還沒找老朋友，自認從以前就是「圈內邊緣人」，唯一有約見面的就是阿布。

拿下影帝的作品《夜守》，就是郭晉東試鏡而來，為挑戰演出人格分裂，他1個月狂瘦10公斤改變外型，「照鏡子都認不得我自己，整個人都很萎靡，非必須千萬別這麼做，像我現在有點吃不回來。」他坦言自知不是非常厲害的演員，所以要從外形上面做改變，想法相當務實。

到大陸工作後，郭晉東跟不少「頂流」演員合作，但讓他印象深刻的，是資深演員梁家仁，梁家仁演過周星馳代表作之一《唐伯虎點秋香》中的武狀元，有武術指導底子，早年也常跟李連杰合作，郭晉東說：「跟他合作有種小時候看電視，現在一起演電影的感覺。」