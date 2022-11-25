不少人曾夢到往生的家人托夢，一名女網友分享，阿公在她小學的時候就過世了，隔了好多年以後，當年與阿公最親近的六妹準備要結婚，按習俗準備了一份喜餅祭拜阿公，怎料，婚禮後2天她就夢到阿公，夢裡面阿公拉著她的手，在她的掌心一遍又一遍的畫圈說「圓圓甜甜的，喜餅真好吃！」貼文引起上千名網友討論。

一名女網友近日在臉書社團《靈異公社》上分享，她與阿公的感情很好，但阿公卻在她小學四年級時過世，兩人相處過程中，她最印象深刻的就是剛寫會寫字的時候，阿公還特別問她會不會寫他的名字，親眼看到她寫出來後，還高興的到處跟朋友炫耀。

女網友表示，她們家共有7個女兒，她排行老四，其中與阿公最親近的應該是六妹，因為阿公生前常常騎著檔車到處趴趴走，而當時還在念幼兒園的六妹經常被載著到處兜風，而她阿公過世的時候，還不理解什麼是死亡的六妹，還跑到靈堂哭訴說「阿公，你怎麼死掉了？這樣我以後被姊姊們欺負怎麼辦？」讓大家聽了都啼笑皆非。

女網友指出，阿公頭七那天，法會進行到一半，六妹突然看著門外大喊「阿公回來了！他剛剛從外面騎機車進來！」所有人對此都半信半疑，因為沒有其他人看到這樣的畫面，但又覺淂幼稚園的小孩怎麼可能無緣無故亂說這種話。

女網友也說，多年後六妹準備要結婚，按照習俗，結婚那天必須拿喜餅來祭祖，結果婚禮結束2天後，她就夢到阿公，且明明在現實中快要30歲的她，在夢中竟變回小孩子的模樣，在一間廟前騎腳踏車，而她仔細一看發現那間廟就是小時候阿公常常帶她去的地方，隨後阿公就出現了。

女網友表示，在夢阿公當時坐在一間廟的左邊門口，叫她過去以後，就拉住她的手，在她的手掌邊畫圈邊說「圓圓甜甜的，喜餅真好吃！」就這樣不斷重複，直到她醒過來。由於這場夢太真實了，因此她忍不住低呼「是阿公！阿公是專程來跟我說他有吃到六妹的喜餅！」天亮後她忍不住將一切都告訴媽媽，而媽媽聽完則說，他們的確在那間廟裡面，設了阿公的長生牌位。

貼文引起網友討論，不少人看完淚崩，「「好溫馨喔」、「有洋蔥」、「阿公其實一直都沒有離開」、「「突然想到我阿公，真的會回來」、「曾經在爺爺過世後快20年還清晰夢見，夢醒雖然因能再見他一面感到開心，但又擔心都快20年了，怎麼還沒能去新的世界」。

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