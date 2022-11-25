2022即將來到倒數階段，每個人都在乎自己的運勢到底是如何，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖龍、生肖猴、生肖馬年底前運勢將會動盪不安，其中屬虎在事業上容易遇到一些瓶頸，容易受打擊，另外屬猴投資方面切勿衝動起貪念，否則容易損財。

▍生肖虎：阻礙頻現，求財不易

年底前會諸事不順，與人為善是上策，工作壓力大，又難得助力，容易受到打擊，難以提起精神，此時千萬不可事事強出頭，心態放緩放寬，不計較一時得失，有機會漸入佳境，此時，投資理財易有虧損，可能因誤判情勢而導致投資失敗，最近有很多這類金錢陷阱，應保持清醒，小心上當受騙。

▍生肖龍：運勢低迷，多有波折

年底前的好運難以延續到兔年，有越走越艱難的傾向，波折多，易因交友不慎、結識損友，使得感情生活、工作節奏都被打亂，在運勢不濟的這段時期，切忌浮躁心焦，行事宜慢，做人低調，減少社交，注重身心健康，把精神調整到良好狀態，可擺脫衰運。

▍生肖猴：奔波辛苦，孤立無援

年底前運勢阻滯，辛苦難熬，感情不順，勿把希望寄託在愛情上，事業機會不顯著，四處奔波卻難有收穫，此時不可急於求成，應放緩腳步，投資理財易失利，勿起貪念，此時期最需留意的當是人際關係的維繫，最近易得罪人而不自知，待人須真誠，忌油嘴滑舌。

▍生肖馬：事業受阻，內心煩亂

年底前事業運勢來到低點，工作不順，難有提升，心情易受周圍人、事、物的影響而起伏，越是浮躁，越容易受挫，在困難重重之中，更要靜下心來尋找解決之道，要知道心煩意亂只會讓事態變得更糟糕，適時尋求幫助，與同事溝通協調、增強合作，可扭轉情勢，化解危機。