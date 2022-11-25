「魔獸」霍華德重磅加盟T1桃園永豐雲豹，不過2場下來與隊友間的默契仍不足，球團也打算先從洋將開始做出補強，據《圓球城市》專欄作家Eddie Tsai （圓球艾迪）消息，前CBA（中國職業籃球聯盟）得分王Mike Efevberha即將披上雲豹戰袍，下午球團將會正式宣布加盟消息。

圓球艾迪在臉書指出，38歲的Efevberha身高191公分，是奈及利亞裔的美國後衛，現效力PLG台北富邦勇士的張宗憲，曾與Efevberha一同在四川金強當過隊友，前幾年 Efevberha也曾向台灣球團詢問報價，可惜最終未受青睞。

Efevberha的職籃資歷非常豐富，但仍以征戰CBA時期最為風光，他曾在2013-14年球季以30.4分拿下得分王，砍分能力相當出色，只是已經38歲的他能否帶給雲豹幫助，還得經由練習及比賽來觀察，預計雲豹球團將在下午正式官方宣布Efevberha加盟消息，不過他本人卻已在個人IG露餡，限時動態標記了雲豹球團及霍華德帳號。