台股加權指數25日開在14,764.94點，權王台積電（2330）開在494元，壓抑指數續攻。台積電客戶AMD內部信預告漲價，但消息未見激勵股價，盤面上個股表現，資金湧入玻陶、造紙、鋼鐵等原物料股，生技股及電動車概念續有個股表態，在九合一選前，台股早盤呈現觀望氣氛，指數在平盤上下震盪。

美國股市11月24日因感恩節休市一天，25日則將提前至美東時間下午1點收盤。

道瓊工業平均指數11月23日終場上漲0.28％（95.96點）、收34,194.06點，創4月21日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.99％（110.91點）、收11,285.32點。

費城半導體指數上漲1.07％（29.6點）、收2,786.42點。

統一投顧指出，美國CPI及PPI數據低於市場預期，11月PMI降至46.3，顯示美國經濟動能恐進一步陷入衰退，但美國聯準會會議紀要釋出較為鴿派內容，聯準會12 月有望放緩升息，有助於評價修復。

台股在外資買盤歸隊，指數連三日上漲再創反彈新高，技術面轉強，台股有望盤堅走揚，預期呈現類股良性輪動表現。

統一投顧建議，可布局台積電概念股、光學鏡頭、IP 矽智財、Server新平台供應鏈與汽車及其零組件等。